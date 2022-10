Alonso: Verstappen zal nog beter presteren nu F1-titel binnen is

Twee weken geleden werd Max Verstappen in Japan voor het tweede jaar op rij wereldkampioen Formule 1. Het betekent dat er voor de Nederlander persoonlijk niets meer op het spel staat in de resterende vier races van het seizoen. Fernando Alonso maakte iets soortgelijks in 2005 mee. Hij stelde dat jaar de titel veilig in Brazilië, waarna de Japanse en Chinese Grand Prix nog op het programma stonden. De Spanjaard werd derde in Sao Paulo alvorens hij het seizoen in stijl afsloot met een overwinning in Shanghai.

“Het is anders”, zegt Alonso over hoe het is om aan de start te komen van een Grand Prix terwijl de titel al binnen is. “Je hebt geen druk meer. Dus je gaat net iets meer ontspannen het weekend in. En je bent bereid om net iets meer risico te nemen.”

“Dus ik denk dat Max de komende paar races zelfs nog beter zal presteren”, vervolgt de coureur van Alpine. “Omdat hij zich nergens meer zorgen over hoeft te maken. Hij kan volop risico nemen en de potentie van de auto volledig benutten. Ik denk dat hij daardoor nu nog meer de favoriet is.”

Verstappen: "Ik wil nog steeds races winnen"

Verstappen denkt dat Alonso wel eens gelijk kan hebben als het gaat om dat het allemaal iets gemakkelijker wordt nu hij zijn tweede titel op zak heeft. “Dat wordt het waarschijnlijk wel een beetje, als het gaat om hoe je het weekend benadert. Maar veel hangt natuurlijk ook af van de auto, of je kunt blijven winnen of niet”, laat hij weten. Aan motivatie ontbreekt het Verstappen in elk geval niet. “Ik wil nog steeds races winnen. Ik ben hier om zo goed mogelijk werk te leveren. Natuurlijk is het allemaal iets meer relaxed nu. Maar als ik eenmaal in de auto zit, ga ik voor het beste resultaat.”

Verstappen heeft dit jaar al twaalf races gewonnen. Daarmee is het recordaantal overwinningen tijdens een seizoen binnen handbereik. Dat record is nu nog in bezit van Michael Schumacher en Sebastian Vettel. Zij wisten allebei dertien keer te winnen tijdens een seizoen. Verstappen over het pakken van mogelijk nóg een Formule 1-record: “We hebben nog vier races over om dit te doen. Maar ik probeer natuurlijk elke race te winnen waarin ik aan de start kom. We zullen zien.”

Geen cadeautjes voor Sergio Perez

Daarnaast moet het constructeurskampioenschap nog worden ingekopt. Verstappen: “Daar gaan we nu voor. We hebben daar niet veel punten meer voor nodig. We proberen die hier binnen te halen.” Het gevecht om de tweede plaats in het rijderskampioenschap ligt nog wel helemaal open. Tussen Sergio Perez en Charles Leclerc zit maar één punt, in het voordeel van de Mexicaan. Verstappen gaat echter geen overwinningen cadeau doen aan zijn teamgenoot. “Hij weet wat hij moet doen om tweede te worden in het klassement. Hij moet gewoon voor Charles blijven finishen. Als team proberen we natuurlijk altijd eerste en tweede te worden, maar als rijder wil ik graag nog meer races winnen”, aldus Verstappen. Mocht het volgende week in Mexico gebeuren dat Verstappen met nog één ronde te gaan aan kop gaat en Perez tweede ligt, dan is er voor de Limburger geen twijfel over mogelijk hoe de race afloopt: “Dan win ik.”

F1-update: FIA doet voorstel aan Red Bull, Verstappen vindt ophef concurrenten hypocriet