Fernando Alonso begon de Grand Prix van Nederland als vijfde en kwam bij het doven van de rode lichten goed van zijn plek. In de eerste ronde knokte de Aston Martin-coureur zich naar de derde plek. Na de safety car, veroorzaakt door een crash van Logan Sargeant, keek Alonso bij Sergio Perez, maar de Mexicaan hield de Spanjaard achter zich. Bij de stortbui tegen het einde van de race schoot Perez van de baan, waardoor de tweevoudig wereldkampioen tweede kwam te liggen. Na de tweede herstart keek Alonso nog bij raceleider Max Verstappen, maar die bleek een maatje te groot. Voor het eerst sinds Canada mocht de man uit Oviedo weer naar het podium.

"Het was een zeer intens begin van de race, met die natte omstandigheden", blikt Alonso terug op zijn GP in Zandvoort. "We waren ontzettend snel, maar stopten misschien een rondje te laat, al was dat in dezelfde ronde als de leiders. De auto vloog. Hij was competitief en makkelijk te besturen. In dit soort condities heb je een auto nodig waar je op kan vertrouwen. Dat deed ik. Ik heb genoten." Niet alleen genoot de Spanjaard van de AMR23, ook het publiek krijgt een compliment. "De energie in Zandvoort is uniek. Toen deze race op de kalender kwam, had ik nooit verwacht hier ooit nog een podium te scoren, simpelweg omdat ik niet in die positie zat. Het is ontzettend speciaal om hier het podium te mogen delen met Max en Pierre."

De Nederlandse regen teisterde Circuit Zandvoort niet alleen zaterdag, ook op zondag was het dus raak. In de formatieronde openden de hemelpoorten zich, wat voor een knotsgekke openingsfase zorgde. Na een droge periode, was het in de laatste paar ronden weer feest. Twee keer kwam de safety car de baan op en een keer werd de rode vlag gezwaaid. "Dit zijn van die races waar het lastig is om lange tijd geconcentreerd en gefocust te blijven", vervolgt de 42-jarige coureur. "Maar door de fans en energie is het een unieke baan, daarom blijf je gefocust. Ik ben in ieder geval blij voor Max en bij deze wil ik iedereen feliciteren. Ik overwoog een inhaalactie bij de laatste herstart, al bedacht ik me toen dat ik dan het circuit niet had kunnen verlaten, dus ik hield me koest op de tweede plek."