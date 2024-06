Alonso lovend over Stroll: "Beste relatie met een F1-teamgenoot"

Het mag geen verrassing heten: Lance Stroll rijdt ook de komende Formule 1-seizoenen bij Aston Martin Racing. De contractduur bij het team is niet bekend, want het is een meerjarige deal. Daarmee weet Fernando Alonso wie de komende jaren zijn teamgenoot wordt. De Spanjaard is blij met het aanhouden van Stroll, zo laat hij op de donderdag in Spielberg weten. "Dit is goed nieuws. Hij was een tijdje aan het nadenken over zijn toekomst of wachtte op iets, maar dit is voor ons als team goed nieuws", vertelt de ervaren coureur.

Vooral het feit dat Stroll al lang bij het team zit, moet volgens Alonso een meerwaarde zijn voor iedereen bij Aston Martin. "Op een paar jaar bij Williams na, heeft hij in dezelfde omgeving met dezelfde mensen gewerkt", aldus de meervoudig wereldkampioen. "Hij weet wat er beter kan en wat beter is. Hij heeft alles meegemaakt, wat Aston was en nu is, de goede en slechte tijden, het hoort nu bij zijn achtergrond. Wij kunnen samen het team helpen om de beste keuzes te maken."

Alonso en Stroll zijn nu anderhalf jaar teamgenoten en daar wordt minimaal twee jaar aan toegevoegd. Een prettig vooruitzicht, vertelt Alonso. "Het is voor mij persoonlijk ook goed nieuws. Ik kan met iemand samenwerken die dezelfde kant op wil", legt de 42-jarige rijder uit. "Hij wil het team vooruit helpen, het gaat hem niet om de individuele wensen."

Sterke punten Stroll

De beide Aston Martin-mannen hebben voorafgaand en na de raceweekenden ook veel contact. "Na Barcelona hebben we nog veel gewhatsappt. Zelfs op zondagavond laat ontving ik nog een lang bericht. Zo'n relatie heb ik met andere teamgenoten nooit gehad. Hij is altijd open geweest en vraagt me veel over de rijstijl en de rempunten", aldus Alonso.