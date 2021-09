Alonso: "Hamilton en Verstappen hebben allebei het juiste gedaan"

In de krappe eerste chicane van Monza kwamen beide titelprotagonisten elkaar weer eens tegen. Bij het uitkomen van de pitstraat dwong Hamilton zijn Red Bull-tegenstander naar buiten, waarna Verstappen de auto liet staan om de binnenkant te krijgen. Dat feest ging echter niet door met een welhaast onvermijdelijke touché en een dubbele uitvalbeurt tot gevolg. "Ze zijn allebei kampioenen en vechten tot op de limiet. In het geval van zondag was het gewoon ongelukkig", oordeelt Alonso. "De bocht, de kerbstones die daar liggen, het helpt niet mee. En dan wordt het rubber tegen rubber, waardoor een auto de lucht in gaat. Dat is allemaal wat ongelukkig."

Waar de stewards de schuld overwegend bij Verstappen leggen en met een gridstaf van drie plaatsen voor de dag zijn gekomen, had een bestraffing van Alonso best achterwege mogen blijven. "Volgens mij wilde Lewis die eerste bocht heel wijd nemen om ervoor te zorgen dat Max de chicane zou afsnijden. Max deed dat echter niet en bleef aan de buitenkant zitten, alleen is er dan niet genoeg ruimte om aan de binnenkant te komen voor het tweede gedeelte van de bocht. Ze hebben allebei gedaan wat ze moesten doen en jammer genoeg heeft dat tot contact geleid", laat Alonso in gesprek met onder meer Motorsport.com weten.

Waar Hamilton stelde dat de impact stevig was en dat Verstappen na het uitstappen meteen had moeten checken of de Brit in orde was, laat Alonso weten dat het in zijn optiek best meeviel. "Het gaat daar erg langzaam. Op dat bewuste moment reden ze misschien nog maar dertig of veertig kilometer per uur. In dat opzicht schuilt er geen gevaar, eigenlijk vrij weinig aan de hand. In mijn optiek is deze touché ook helemaal niet zo'n groot ding. Silverstone, dat was een heel ander verhaal, maar dit zie ik gewoon als een race-incident", aldus de tweevoudig wereldkampioen af.

