Fernando Alonso besloot na de rode vlag - veroorzaakt door de crash van Mick Schumacher - zijn weg te vervolgen op mediums en op die compound de race uit te rijden. De Spaanse coureur lag op dat moment op de zevende positie. Hij besloot een tempo te rijden dat een stuk trager was dan dat van de auto's ervoor. Alonso verloor drie á vier seconden per ronde ten opzichte van de leiders en ook flink veel tijd op zijn directe voorganger Lando Norris. Alpine bevestigde dat er geen probleem was met de A522. Lewis Hamilton zat zich achter zijn voormalig teamgenoot op te vreten. Iemand inhalen in Monte Carlo is lastig, zelfs als de snelheid niet hoog ligt. In de laatste vijftien minuten verhoogde de Spaanse Alpine-coureur het tempo weer en had zelfs nog even de snelste raceronde in handen.

Na de finish liet Alonso weten dat de berekeningen van Alpine voor de laatste stint van de race suggereerden dat hij zijn medium banden moest sparen. Dit verklaarde zijn trage snelheid. "Ik denk niet dat het rubber goed genoeg was om 33 rondjes op te rijden", aldus de man uit Oviedo. "Het werd een sprintrace. We hadden twee keuzes: de harde band waar we in het begin mee reden weer pakken of verdergaan met de mediums. We kozen voor dat laatste, maar het leven in die banden was minder dan 33 rondjes. Ik wist niet of ik de race wel kon finishen. Ik heb vijftien ronden gespaard en nadat ik begreep dat Esteban een tijdstraf had, vijftien rondjes alles gegeven."

Toen Alonso hoorde dat Hamilton frustrerend achter hem had gereden, antwoordde de Alpine-coureur: "Dat is niet mijn probleem." Volgens de tweevoudig wereldkampioen was het een fluitje van een cent om de Mercedes achter zich te houden doordat inhalen lastig was. Hamilton gaf dus toe dat het frustrerend was om vast te zitten achter Alonso en voegde daaraan toe dat hij achter Alonso aan het cruisen was. De Spanjaard scoorde met een zevende plek voorlopig zijn beste resultaat van dit F1-seizoen. Alpine staat nu een puntje achter Alfa Romeo (P5) in de strijd bij de constructeurs.