Het Formule 1-team van Aston Martin Racing schoot aan het begin van het seizoen verrassend sterk uit de startblokken. In de eerste races leek de Britse renstal de naaste belager van Red Bull Racing te worden, maar naar mate het seizoen vorderde verloor het team onder leiding van teambaas Mike Krack terrein. Onderaan de streep kwam de formatie uit Silverstone als vijfde in de eindstand bij de constructeurs terecht. Coureur Fernando Alonso weet wel wat er moet veranderen aan de auto, wil Aston Martin volgend jaar hogere ogen gooien. "Als we de snelheid op de rechte stukken kunnen verbeteren, dat was op papier ons zwakste punt. We waren altijd wat te langzaam op de rechte stukken", noemt de geroutineerde Spanjaard.

Alonso erkent wel dat het niet een eenvoudige opgave gaat zijn voor de ingenieurs van Aston Martin. "Als we net zo snel als de anderen wilden zijn, dan hadden we te veel achtervleugel moeten laten vallen", verklaart de man uit Oviedo. "Dan zouden we te langzaam in de bochten zijn. Ik denk dat dat de cirkel was waar we niet uit konden komen dit seizoen."

Naast de snelheid op de rechte stukken hoopt de 42-jarige coureur ook dat zijn werkgever andere onderdelen van de auto aanpakt. "We moeten denk ik ook iets vinden om constanter te zijn. Een van de zwakste punten was dat de window waarin de auto tot zijn recht kwam heel smal was", vertelt de tweevoudig F1-kampioen. "Het is voor iedereen hetzelfde [na de introductie van de grondeffectauto's], maar het lijkt erop dat wij wat meer moeite hebben. Het zou fijn zijn als we volgend jaar op een stabiel niveau kunnen presteren."

In een vroeg stadium verlegde Aston Martin de focus op 2024. Alonso denkt dat daar ook een onderdeel van het verlies van performance vandaan komt. "Het heeft voor wat consequenties in onze ontwikkeling gezorgd, maar zoals ik al eerder heb gezegd was dat voor iedereen hetzelfde als je wat extra performance uit de auto wil persen. Je moet wat opofferen om ergens anders wat te vinden. We hebben wel wat ideeën voor 2024, dus ik denk dat het beter moet gaan."