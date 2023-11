Het is niet voor de eerste keer, maar tijdens de Formule 1 Grand Prix van Abu Dhabi waren Lewis Hamilton en Fernando Alonso niet blij met elkaar. Alonso liet voor de bocht voor het lange rechte stuk het gas los en Hamilton had het idee dat hij een brake test kreeg, maar daar wil Alonso niets van weten. Volgens de Spanjaard is er een veel logischere reden waarom hij daar het gas losliet. "We deden hetzelfde als in Canada 2012. We deden dus hetzelfde als tien jaar geleden, we probeerden DRS aan de andere te geven", vertelt de Spaanse Aston Martin-coureur na afloop van de Grand Prix in Abu Dhabi.

Zoals gezegd was Hamilton not amused over de actie van Alonso, maar volgens de coureur zelf was het ook een spelletje dat de Brit over de boordradio probeerde te spelen. "Lewis is heel slim en begrijpt de sport heel erg goed omdat hij zo ervaren is, maar ik heb meer ervaring." Of de 42-jarige Aston Martin-man daardoor verbaasd was over de reactie van zijn concurrent antwoordt hij gevat: "Ja en nee." Na het incidentje knalde Hamilton alsnog langs Alonso, maar aan de finish waren de rollen omgekeerd. Alonso reist met een zevende plaats onder de arm weg uit Abu Dhabi, terwijl Hamilton met een teleurstellende P9 zijn auto terug in de pits parkeerde.

Ondanks dat Alonso zodoende voor Hamilton eindigde, heeft de coureur niet het idee dat het een hele goede dag was. Dat wijt de routinier aan de hoge bandendegradatie. "In ronde zestien of zoiets moest ik al een pitstop maken en we wisten dat het vanaf dat moment een heel lange race ging worden", vertelt de tweevoudig F1-kampioen. "Aan het einde van de race bleek de pace snel genoeg voor P7 of P8. Gisteren zei ik al dat de auto goed was in de kwalificatie, maar dat ik me zorgen maakte over de race pace. Dat zagen we vandaag. Het was net genoeg voor het verslaan van AlphaTauri, maar dat is niet wat we willen." Doordat Aston Martin als zevende en negende finishte, kon het team niet genoeg punten bij elkaar sprokkelen voor een vierde plek in het WK bij de constructeurs. Die eer is nu voor McLaren.

Video: Het brake-test incident tussen Fernando Alonso en Lewis Hamilton