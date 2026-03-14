Alonso: "Tien jaar geleden leek ik gestoord met mijn kritiek op Honda"

Fernando Alonso is de meest ervaren coureur in de geschiedenis van de Formule 1 en heeft in zijn carrière zo’n beetje alles meegemaakt. Van racen voor achterhoedeteam Minardi tot succes en het Crashgate-schandaal bij Renault, een moeizame interne strijd bij McLaren en mislukte titelgevechten bij Ferrari.

Lees ook: Formule 1 Stroll besteedt negen woorden aan vooruitgang bij Aston Martin F1

De tweede periode van de veteraan bij McLaren (van 2015 tot en met 2018) werd gekenmerkt door een rampzalige samenwerking met Honda. De Japanse fabrikant keerde elf jaar geleden terug in de Formule 1, een jaar na de introductie van de nieuwe motorreglementen van 2014. Honda had destijds grote moeite met zowel de prestaties als de betrouwbaarheid. Door een stortvloed aan gridstraffen verslechterde de relatie tussen McLaren en Honda snel, waarna beide partijen eind 2017 uit elkaar gingen. Het team uit Woking koos vervolgens voor motoren van Renault.

Nadat Alonso Honda tot op het bot had beledigd door tijdens de Japanse Grand Prix van 2015 over de radio te spreken van een "GP2-motor", leek het ondenkbaar dat hij ooit nog met het merk zou samenwerken.

Fernando Alonso in 2015 met zijn McLaren MP4-30. Foto door: Steven Tee / Motorsport Images

Toch leidde de kronkelige loopbaan van de tweevoudig wereldkampioen hem uiteindelijk weer terug naar Honda. Dat gebeurde via een reeks gebeurtenissen: Honda kondigde in oktober 2020 zijn vertrek uit de Formule 1 aan, zonder te weten dat het op het punt stond kampioen te worden; Red Bull besloot daarop een eigen motorprogramma op te zetten samen met Ford. Honda maakte rechtsomkeert en dreef in de armen van Aston Martin dat afscheid had genomen van een klantenteam bij Mercedes en nu een fabrieksteam werd van Honda.

Tien jaar na het Honda-McLaren debacle lijkt de geschiedenis zich echter te herhalen. De door Adrian Newey ontworpen Aston Martin AMR26 kampt met problemen door een Honda-motor waarvan de trillingen batterij na batterij beschadigt. Er zijn zelfs zorgen geuit over mogelijke gevolgen voor de gezondheid van de coureurs.

Teameigenaar Lawrence Stroll heeft enorme bedragen geïnvesteerd in het team uit Silverstone, met als doel een titelwinnende formatie – of op zijn minst een serieuze kampioenschapsuitdager – te bouwen. Voor Alonso, die al twintig jaar jaagt op een derde wereldtitel en deze zomer 45 wordt, lijkt die droom voorlopig verder weg dan ooit.

Fernando Alonso in actie op het Shanghai International Circuit. Foto door: Lars Baron / Getty Images

Hoe zwaar is deze moeilijke periode voor hem? "Minder zwaar dan je misschien denkt," zei Alonso donderdag tijdens de persconferentie. "Het is geen ideale start, maar het is het eerste jaar van de samenwerking tussen Aston Martin en Honda en we moeten door deze fase heen. Ik ben klaar om zoveel mogelijk te helpen."

Alonso kan zich uiteraard niet volledig onttrekken aan de parallellen met de McLaren-Honda-periode. Met de kennis van nu kijkt hij er vooral met meer relativeringsvermogen naar. "Ik denk dat ik de dingen nu vanuit een ander perspectief en met meer volwassenheid zie," zei hij. "Maar tien jaar geleden was het volgens mij ook niet zo dramatisch als het soms werd voorgesteld. Dit is Formule 1, een sport die sterk door media wordt gedreven. Als je een paar kampioenschappen wint door alleen tegen je teamgenoot te racen, ben je een god. En wanneer je een moeilijke periode doormaakt, wordt alles uitvergroot."

"Wat mij de afgelopen jaren het meest heeft verbaasd, is dat men tien jaar later eindelijk lijkt te begrijpen wat wij toen al zeiden bij McLaren. Stoffel [Vandoorne], Jenson [Button], ikzelf – mensen lijken zich alleen Fernando te herinneren, maar Jenson, Stoffel en McLaren zeiden hetzelfde – dat project en die power unit waren nog niet volwassen toen we begonnen."

"Maar twee of drie jaar geleden leek het alsof ik tien jaar geleden gestoord was toen ik daar kritiek op had", vervolgde Alonso. "Het waren frustraties over de radio, dat klopt. Maar als tweevoudig wereldkampioen en competitieve coureur was ik niet blij met de situatie. Moest ik soms blij zijn en in de auto applaudisseren voor het geleverde werk?"

"Nu iedereen die situatie van buitenaf bekijkt en ook de huidige situatie ziet, hebben mensen volgens mij meer begrip voor de problemen. Wat ik voor het team kan doen, is harder werken en Honda zoveel mogelijk helpen. We proberen middelen van Aston Martin in te zetten voor de motor, de power unit, de vibratieproblemen en de deployment-problemen."

Ook in China weinig vooruitgang

Tijdens de vrijdag van de Chinese Grand Prix was er nog weinig vooruitgang zichtbaar. Aston Martin probeerde het gat naar het middenveld te verkleinen, maar Alonso kwalificeerde zich op acht tienden van de snelste Williams en zat bijna een volle seconde achter de tijd die nodig was om Q2 te halen. Prestaties zijn momenteel echter niet de hoogste prioriteit voor Aston Martin. Het team moet zijn kilometrage beperken omdat het niet over zoveel reservebatterijen beschikt als gewenst.

Gevraagd wat voor hem een positief weekend zou betekenen, antwoordde Alonso donderdag: "Ik ben al tevreden als we China verlaten met min of meer normale vrije trainingen, een normale kwalificatie, veel ronden op de teller en misschien zelfs een volledige race op zondag – als dat toegestaan is." Daarmee verwees Alonso subtiel naar het feit dat de AMR26 door de eerdergenoemde problemen de Grand Prix van Australië niet kon uitrijden.