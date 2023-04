Op het Baku City Circuit is veel downforce handig voor de tweede sector, maar is met name in de derde sector een hoge topsnelheid van cruciaal belang. In combinatie met DRS bereiken de coureurs hoge topsnelheden op weg naar start-finish, al was dat voor Fernando Alonso en Lance Stroll in de kwalificatie niet altijd het geval.

Op beelden was te zien hoe het DRS van beide coureurs in de DRS-zones dicht bleven, waardoor de topsnelheden flink achterbleven ten opzichte van de concurrentie. Na de kwalificatie bevestigde Alonso dat er problemen waren met de DRS-klep, die weigerde te openen. "We hadden een beetje beter gekund", zegt Alonso, die zesde werd op een volle seconde achterstand van polesitter Charles Leclerc.

"We hadden in de vrije training wat problemen en in de kwalificatie ook met het DRS, dat heeft ons enkele tienden gekost. Aangezien het zo dicht op elkaar zat, maakt dat voor het resultaat een verschil. Maar het is pas vrijdag", relativeert de tweevoudig wereldkampioen. "We hebben nog een lang weekend te gaan. We hebben morgen opnieuw een kwalificatie, dan een race en zondag een race. We hebben genoeg mogelijkheden, dus hopelijk kunnen we wat posities goedmaken."

Teamgenoot Stroll wees aan het einde van de vrijdag ook naar de problemen met het Drag Reduction System, waardoor hij genoegen moest nemen met de negende tijd. "De auto voelde goed, maar we hadden wat problemen met het DRS", legt Stroll uit. "Met name in Q3, toen had ik geen DRS en dat kost tijd. Het is gewoon gratis rondetijd op de rechte stukken, dus dat was frustrerend. We moeten dit zien op te lossen voor de race."

Teambaas Mike Krack stelt dat de DRS-problemen de ware potentie van Aston Martin verhulden en heeft er alle vertrouwen in dat zij verder naar voren kunnen komen als het euvel opgelost is. "Fernando en Lance deden het goed onder de uitdagende omstandigheden", vertelt de Luxemburger. "De enige vrije training was best rechttoe rechtaan, maar in de kwalificatie kenden we een blijvend probleem met het DRS op beide auto's, waardoor deze enkel af en toe werkte. Hoewel dit ons wat performance kostte, haalden we Q3 behoorlijk gemakkelijk. We hadden de potentie om wat meer vooraan te staan, maar we staan er goed voor om voor de punten te vechten op zondag. Dit is gelukkig een circuit waarop inhalen mogelijk is", aldus de Aston Martin-teambaas.