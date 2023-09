De huidige kwalificatieopzet - met Q1, Q2 en Q3 - werd in 2006 geïntroduceerd in de Formule 1. In de drie seizoenen daarvoor had elke coureur slechts één poging voor een snelle ronde, die ze om de beurt afwerkten. Fernando Alonso pleit - niet voor het eerst - na de chaotische kwalificatie voor de Grand Prix van Singapore voor een terugkeer naar het systeem dat van 2003 tot en met 2005 werd gebruikt.

Aan het einde van Q1 op het Marina Bay Street Circuit ontstond zaterdag een verkeersopstopping. De stewards onderzochten meerdere coureurs wegens het hinderen van andere rijders, maar deelden geen gridstraffen uit. Max Verstappen, die één van de onderzochte coureurs was, behoudt dus zijn elfde startpositie.

Wat de FIA ook doet, volgens Alonso zal het nooit goed genoeg zijn om een dergelijke verkeerschaos te voorkomen. Tenzij het overstapt op een ander format. “Het is lastig te managen. Wat ze ook doen, we zullen altijd een manier vinden om om de regels heen te werken”, aldus Alonso. “Ze hebben een heel moeilijke taak als het gaat om het managen van het verkeer op stratencircuits en dergelijke.”

Alonso wil daarom terug naar het format van 2003 tot en met 2005. Het huidige systeem is volgens hem niet meer van deze tijd. “Ik heb al vaker gezegd dat er maar één oplossing is, namelijk een kwalificatie met één ronde”, vertelt de tweevoudig wereldkampioen. “Alle andere opties kunnen we proberen, maar zullen nooit werken omdat we altijd wel een manier zullen vinden. Ik denk dat dit format achterhaald is. Het is al jaren hetzelfde, maar de auto’s niet meer. We hebben nu hybride motoren, moeten de batterij opladen en de banden koelen. Dus de enige manier om verder te gaan, is een systeem waarbij elke coureur om de beurt één snelle ronde rijdt.”

Video: Samenvatting van kwalificatie GP Singapore