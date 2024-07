Alonso kritisch op FIA: "We mogen praktisch niets meer"

Tijdens de Formule 1 Grand Prix in Oostenrijk was het weer raak: de wedstrijdleiding deelde veel straffen uit. Het gaat hand in hand met meer regels waar de coureurs zich aan moeten houden, een opvallende tendens van de laatste jaren. Fernando Alonso is dan ook bezorgd over de manier waarop de straffen worden uitgedeeld.

"We hebben meer regels dan ooit tevoren. We mogen niet inhalen in de pitstraat, mogen niet snel in de pitstraat, mogen niet langzaam over het circuit rijden... We mogen bijna niets meer", klaagt de Spanjaard op de persdag in Silverstone. "Er zijn te veel regels en dat zorgt bij de coureurs voor frustraties, dat voelen de teams ook." Alonso roept zijn collega's dan ook op om samen te zoeken naar een oplossing: "Je kan dat niet alleen aan de FIA overlaten. We moeten met een voorstel komen dat beter is dan de huidige regel. Het is iets wat we samen moeten doen."

Ook het uitdelen van strafpunten valt bij Alonso vaak in verkeerde aarde. "Toen de strafpunten werden geïntroduceerd, zouden ze worden uitgedeeld wanneer coureurs gevaarlijk zouden rijden en dat kon resulteren in een race schorsing. Het moest voorkomen dat de coureurs gevaarlijke manoeuvres zouden uitvoeren, waarbij anderen in gevaar zouden komen. Ik denk dat ze rijdersfouten verwarren met gevaarlijk rijden", legt de ervaren rijder uit. "Ik maakte [in de sprintrace] in bocht 3 een rijdersfout en raakte Guanyu Zhou. Ik verdiende een tien seconden straf. En Nico [Hülkenberg] deed dat ook en daar moet je dan voor betalen. Of je geeft de plek terug, of je incasseert een [tien seconden] straf. Het zijn rijdersfoutjes, maar ik zie niet het gevaarlijke rijden. Er is namelijk geen gevaar."

Inhaalacties lonen niet

Het strenge straffen is volgens Alonso een gevaar voor de toekomst van de sport. Hij denkt dat de coureurs niet zo snel meer een inhaalactie zullen plaatsen. "Want als je dat nu doet, dan krijg je daar zomaar strafpunten voor. Het is daarom beter om af en toe erachter te blijven rijden", aldus de man uit Oviedo. "Ze promoten alleen maar inhalen met DRS, want inhalen op een andere manier levert een of beide coureurs een strafpunt op. Dat is in mijn ogen verkeerd."