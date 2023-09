"Het is mooi om hier terug te komen. Je hebt hier een unieke afstelling nodig met betrekking tot het downforce-niveau en hoge topsnelheid. Je voelt de adrenaline wanneer je een F1-auto op Monza bestuurt. Ik ben blij terug te zijn", aldus Fernando Alonso. Voor teamgenoot Lance Stroll was het een mindere dag. Hij stond in de openingssessie zijn auto af aan Aston Martin-reserve Felipe Drugovich en kon, toen hij eenmaal zelf mocht rijden in VT2, na twee ronden door een probleem alweer uitstappen. "We hebben helaas niet veel rondjes gereden, natuurlijk door het probleem bij Lance, maar dat geldt ook voor mij."

Met dat laatste doelt de tweevoudig wereldkampioen op het experiment van Pirelli. Om het aantal setjes banden terug te dringen beschikken alle F1-coureurs in Italië over elf setjes in plaats van het normale aantal van dertien. Eenzelfde proef werd ook in Hongarije uitgevoerd. Alonso is allesbehalve te spreken over het probeersel: "Met dit format kunnen we niet veel rijden, aangezien we geen setje voor de training hebben", gaat hij verder. "Dus mijn excuses aan alle fans voor het feit dat ze hier waren, maar de auto's niet zagen. Meer is het niet. We hebben amper banden om te trainen."

Wie voor zijn gevoel wel veel in actie kwam was Drugovich. De regerend F2-kampioen kreeg in Italië zijn tweede kans in de AMR23, nadat hij eerder een geblesseerde Stroll verving tijdens de wintertest in Bahrein. Het was voor hem de ideale kans om te kijken hoe de auto verbeterd was door zijn hulp in de F1-simulator. "Ik heb er echt van genoten", trapt hij af. "De auto is fantastisch. Ik dacht even dat door het lage niveau van downforce de stabiliteit minder was, maar ik was onder de indruk van hoe de auto reageerde. Ik voelde vertrouwen om meteen te pushen. Vanwege de Alternative Tyre Allocation hadden we maar een setje banden voor de hele training. Maar het is gelukt om op medium het programma af te werken. Ik heb veel tijd doorgebracht in de simulator om het team te helpen bij de ontwikkeling. Het feit dat ik weer achter het stuur kon kruipen geeft mij een goede indruk over hoe de auto is verbeterd. Ik kan al het geleerde zeker meenemen naar Silverstone."

De Braziliaan maakte in ieder geval weer een goede indruk op teambaas Mike Krack. "Zoals verwacht leverde Felipe solide werk af. Hij deed niets verkeerd tijdens de 24 rondjes op de baan. Hij kreeg een lastige taak vanwege het bandenexperiment, maar hij hield de mediums een uur lang goed en voltooide het hele plan. We zijn blij met zijn feedback. Het helpt ons naar het vinden van de juiste afstelling voor dit weekend", aldus de Luxemburger.