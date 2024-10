Alonso komt met theorie over safety car-droogte in F1

Het is opvallend lang geleden dat in een Formule 1-race de safety car de baan op werd gestuurd. De laatste keer was in Canada, nu al negen races terug. In die lange reeks zit ook de Grand Prix van Singapore. Dat was een unicum, want het was voor het eerst dat er in de straten van de stadstaat werd gereden dat er geen safety car nodig was. Er is geen overduidelijke oorzaak aan te wijzen, maar Aston Martin-coureur Fernando Alonso heeft wel een idee waar deze droogte vandaan komt.

"Dit zijn niet makkelijke auto's om mee te rijden, maar ik denk dat het ook lastig is om honderd procent uit de auto te persen", vertelt de Spanjaard. "Dat zorgt ervoor dat het soms beter is om op negentig procent te rijden, want dan zorg je ervoor dat de auto niet in verkeerde hoeken of op verkeerde rijhoogtes komt te staan. Je pusht niet meer tot de limiet, want dan gaat alles verkeerd. Het is dus soms beter om op negentig procent te rijden."

Dat de auto's lastig op de limiet te rijden zijn, verwart Alonso af en toe. "Ik denk dat bijvoorbeeld aan Baku. Daar werd ik vijftiende in Q1. Als Lando Norris daar niet zijn problemen had, zou dat zestiende zijn geweest en had ik er al uit gelegen", herinnert de tweevoudig wereldkampioen. "Zeven minuten later zette ik er een nieuwe set softs onder en was ik ineens op P5 te vinden. Ik reed hetzelfde, maar verbeterde me met 1,1 seconde. Bij anderen ging het juist andersom. Zij waren in Q1 sneller en in Q2 veel langzamer. We kunnen soms niet verklaren waarom we de ene ronde snel zijn en de rond erna niet."

Volgens Alonso is het bijzonder secuur werk om iets te vinden wat een verklaring kan zijn. "We moeten langs de ontelbare sensoren en we zien dan in de details kleine verschillen. We hebben dan een iets aangepast in het gedrag van de auto. Daar wordt hij dan niet blij van", aldus de ervaren rijder uit Oviedo. "Daarom is het voor ons in de races soms goed om op negentig procent te rijden. We moeten ook rekening houden met de banden, de brandstof in de gaten houden en dat soort dingen. Ik denk dat we daardoor weinig safety cars of incidenten zien. Als je die snelheid aanhoudt, is de auto blijer. Dat gaat wel een beetje tegen het instinct van de coureurs in, want wij willen in de kwalificatie soms 110 procent geven. Maar met deze auto's moet je dat managen."