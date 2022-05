Alonso klaart de lucht met de FIA-president na forse kritiek

Tijdens de Grand Prix van Miami ging Alonso buiten de baan en haalde daarmee een blijvend voordeel ten opzichte van Mick Schumacher. Het is niet mogelijk om tegen dergelijke straffen in beroep te gaan, maar Alonso en Alpine zochten na de race contact met de wedstrijdleiding om hun licht op de zaak te laten schijnen. Motorsport.com heeft vernomen dat Alonso probeerde om de tijd terug te geven, maar dat de FIA-stewards een straf terecht vonden omdat hij de Duitser op een seconde zette en dus geen DRS meer had. Daardoor kwam Schumacher ook onder druk te staan van Esteban Ocon in de andere Alpine.

In Barcelona maakte Alonso nogmaals zijn punt en in een gesprek met Ben Sulayem kon hij de lucht klaren: “Ik spreek hem regelmatig en hij wist ook wat ik van Miami dacht”, aldus Alonso. “Hij weet het gewoon. Uiteindelijk proberen we elkaar te helpen. De FIA, coureurs, de GPDA, we zitten allemaal in hetzelfde schuitje en proberen de sport eerlijker en beter te maken. Ik denk dat het een goed en vriendelijk gesprek was, we gaan door in de toekomst en hopelijk zijn we dan beter en consistenter in de beslissingen.”

Gevraagd of Alonso zijn excuses aangeboden heeft richting de FIA, onthield hij zich van commentaar.