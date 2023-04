Het Formule 1-seizoen 2023 is nog maar twee Grands Prix oud, maar Fernando Alonso heeft al twee podiumplekken op zak. In zowel Bahrein als Saudi-Arabië kwam de Aston Martin-coureur als derde over de finish. Door die resultaten vloog hij met een goed gevoel richting Australië, waar vrijdag de eerste twee vrije trainingen op de planning stonden.

Dat het met de pace van de AMR23 wel snor zit, bevestigde Alonso meteen in de eerste oefensessie. Met een 1.19.317 nestelde de man uit Oviedo zich op de vierde plek, achter Max Verstappen, Lewis Hamilton en Sergio Perez. Bij de start van VT2 stoof Alonso meteen naar buiten en bemachtigde al snel de rapste tijd. Door nattigheid in het grootste deel van de sessie bleef hij de eerste plek in de lijst behouden. De snelste man van de dag werd de 41-jarige rijder overigens niet, die eer ging naar Max Verstappen. Ondanks alles blikt Alonso tevreden terug, maar weet dat er nog werk aan de winkel is.

"In de eerste vrije training lag onze focus op het testen van onderdelen die op ons lijstje stonden. De tweede vrije training was min of meer een sessie van twintig minuten. Er ligt dus nog wel wat werk op de plank voor morgen", zegt Alonso. "Het gaat dan met name over de juiste banden voor de race en het doen van long runs en andere zaken die we vandaag gemist hebben. Voorlopig gedraagt de auto zich prima. Laten we afwachten wat zaterdag ons brengt."

De Spanjaard liet zich wel op intermediates zien tijdens de regenbui in Melbourne. Op de vraag of de tweevoudig F1-kampioen tevreden is over de getoonde snelheid in natte omstandigheden, antwoordt hij: "Laten we nog maar even afwachten. Volgens mij is het de voorspelling dat het droog blijft. Ik heb liever droge omstandigheden, aangezien ik in Bahrein en Jeddah de auto bestuurde in die condities. Dus wat mij betreft blijft het droog, maar ik denk dat we voorbereid moeten zijn op alles."

Video: Fernando Alonso de snelste man in de tweede training in Australië