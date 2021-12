Alonso werd vorig jaar februari geschept door een auto tijdens een trainingsrondje in het Zwitserse Lugano. Motorsport.com vernam toen dat de wagen plots overstak en de Spaanse coureur niet meer op tijd kon remmen. Een kleine breuk in zijn bovenkaak zorgde voor een operatie in een Zwitsers ziekenhuis. Hierbij werden titanium platen in zijn bovenkaak gezet. De tweevoudig wereldkampioen was wel op tijd hersteld voor de wintertests in Bahrein. Begin 2022 worden deze platen operatief verwijderd.

Ik moet anders trainen dan in mijn jonge jaren Fernando Alonso

"Hierdoor moet ik mijn voorbereidingen komende winter verbeteren", sprak Alonso tegen onder meer Motorsport.com. "Het fietsongeluk hielp hier vorig jaar niet aan mee. Komend januari worden de platen uit mijn gezicht verwijderd en heb ik twee weken vrij. Ook zonder de operatie had ik waarschijnlijk twee weken vrij, want het is tijd om te rusten. Daarna gaan we ons voorbereiden op de wintertests. Dat doen we in de auto en met een goed fitnessschema. Als de auto er helemaal klaar voor is, dan ben ik dat ook."

Met het vertrek van de Fin Kimi Raikkonen is de 40-jarige Alonso volgend seizoen de oudste coureur op de Formule 1-grid. Zijn voorbereidingen in de winter zien er tegenwoordig ook anders uit dan vroeger. Het ongeluk in 2021 gooide roet in het eten van zijn voorbereidingen en dus is de tweevoudig wereldkampioen erop gebrand de schade in te halen. "Ik was de dagen naar Bahrein echt aan het aftellen", blikte de Alpine-coureur terug. "Toen ik naar Bahrein mocht, deed ik dat helaas zonder een degelijke fysieke voorbereiding. Deze winter wil ik meer doen. Uiteraard train ik niet hetzelfde als toen ik nog 23 was. Ik moet nu meer stretchen en ik heb een ander eetpatroon. Er moet zoveel anders om dezelfde kracht en conditie te behouden, maar daar ben ik klaar voor. Het is een van de redenen dat ik ben teruggekeerd [in de Formule 1]. Ik moet er meer voor opgeven, maar dat was ik sowieso van plan deze winter. Ik wil zo sterk worden als dat ik kan zijn. Ik weet dat ik meer moet trainen dan de andere coureurs omdat ik ouder ben."