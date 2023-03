Alonso is in 2023 geweldig uit de startblokken gekomen. De 41-jarige coureur finishte al tijdens zijn debuut voor Aston Martin op een podiumplek, achter de dominerende mannen van Red Bull. Geheel onverwacht kwam de podiumplek van de tweevoudig wereldkampioen niet. Al tijdens de wintertests werd duidelijk dat het Britse team een zeer competitieve auto had gebouwd. Het podium werd weliswaar mogelijk gemaakt door de uitvalbeurt van Charles Leclerc, maar daarna kwam de Spanjaard echt op stoom. Op de harde band haalde hij Lewis Hamilton en Carlos Sainz in, waarna hij het gat makkelijk kon uitbouwen en op een comfortabele derde plek finishte.

Inhaalactie Alonso op Hamilton

De eerste inhaalactie op Hamilton was op zijn zachtst gezegd spannend. Alonso kwam richting bocht vier langszij aan de Brit, leek aan de goede kant te zitten, maar ervaarde toch een bijzonder overstuurmoment waardoor Hamilton weer voor hem kwam. De Aston Martin-coureur vertelde na afloop dat dit het moment veroorzaakt werd doordat hij nog niet helemaal gewend is aan de stuurbekrachtiging van zijn nieuwe auto. “Ik denk dat het veroorzaakt werd door het afremmen van de auto. Het is anders vergeleken met Alpine, dus het moment verraste me nogal, eerlijk gezegd.” De Spanjaard vertelde dat het moment niet te wijten valt aan de nieuwe Mercedes-motor. Bij zijn vorige werkgever racete Alonso met een Renault-motor, maar naar eigen zeggen verschillen de krachtbronnen niet veel van elkaar. “Maar de auto zelf en de geometrie van de ophanging verschilt van auto tot auto. Daardoor krijg je andere feedback van de voorkant van de auto en door je racestuur heen. Op dat soort momenten mis ik zeker nog de ervaring en meer tijd met de auto op het circuit.”

Alonso staat bekend om het rijden met zo minimaal mogelijke assistentie, zodat hij precies kan voelen wat er aan de voorkant van de auto gebeurt. Hoewel Alonso en de AMR23 nog niet perfect op elkaar zijn ingesteld, liet ervaren coureur tijdens de race al weten dat zijn nieuwe auto een “heerlijke auto is om te rijden”, kort nadat hij Sainz inhaalde. Motorsport.com vroeg naar het eerdergenoemde overstuurmoment, waarop Alonso antwoordde: “Ik denk dat we weten waardoor dat kwam, maar dat hou ik voor me. We zijn nog hard aan het werk. Zoals ik al zei, het is een nieuwe auto. We moeten er nog van leren en ik moet er nog gewend aan raken. De auto is nog niet honderd procent op maat gemaakt.”