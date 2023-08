Alonso oefende inhaalactie openingsronde F1 Zandvoort tijdens training

Zaterdag veroverde Fernando Alonso de vijfde startpositie voor de Grand Prix van Nederland, die voor het derde jaar op rij werd verreden op Circuit Zandvoort. Terwijl alle coureurs met slicks plaatsnamen op de grid, viel op dat moment het eerste hemelwater van de race. Alonso benutte de lastige omstandigheden optimaal door in de eerste bochtencombinatie landgenoot Carlos Sainz van zich af te houden, waarna hij in de Hugenholtzbocht verrassend naar de binnenkant van de kombocht dook. Het bleek een gouden zet voor de Aston Martin-coureur, die daarmee zowel George Russell als Alexander Albon opzij zette en de derde plek in de race opeiste. Het bleek uiteindelijk het fundament voor de knappe tweede plaats van Alonso in Noord-Holland.

Die actie in de Hugenholtzbocht kwam niet uit de lucht vallen, zo verklaarde Alonso na afloop van de race in Zandvoort. "Het was in VT1 of VT2, het was nat en in een van de outlaps liet ik enkele auto's op de normale racelijn rijden. Terwijl ik ze rustig liet gaan, vond ik heel veel grip aan de binnenkant. Dat hield ik het hele weekend in mijn achterhoofd voor het geval dat het nat was", verklaarde hij de inspiratie voor die actie Ik was er klaar voor om het opnieuw te proberen en toen we op de grid stonden en de rode lichten brandden voor de racestart, zaten er veel druppels op mijn vizier. Dat is het slechtste gevoel dat je kunt hebben, want je bent klaar om op slicks te starten en ziet ineens dat het regent. Je hebt dus geen idee hoeveel grip je hebt bij het remmen voor bocht 1 of in bocht 3."

Alonso heeft dit jaar al eens de nieuwe award voor inhaalactie van de maand gewonnen en de Spanjaard vindt dat hij die prijs met zijn actie in de Hugenholtzbocht weer verdiend heeft. Die actie werd mede mogelijk gemaakt door zijn verwachting dat de coureurs aan de buitenkant van de bocht extra voorzichtig moesten zijn door de verf die er direct naast ligt. "Ik dacht daardoor dat iedereen ietwat voorzichtig zou zijn in bocht 3 met het gripniveau. Aan de buitenkant van die bocht ligt verf, dus daar moet je wat voorzichtiger mee zijn", vervolgde Alonso. "Ik dacht toen aan het feit dat de binnenste lijn zou kunnen werken en inderdaad, daarmee passeerde ik twee auto's. Dat moet absoluut weer de inhaalactie van de maand zijn, dat hoop ik in ieder geval."