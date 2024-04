Het resulteert in enkele opvallende cijfers. De Grand Prix van Japan was zijn 384ste Grand Prix-start in de Formule 1 en nu hij zeker twee jaar doorgaat, zal die teller - bij een kalender van 24 races - eind 2026 op maar liefst 452 starts staan. Daarmee zal hij er 102 meer hebben dan Kimi Räikkönen, die dit jaar ook nog voorbijgestreefd zal worden door de 39-jarige Lewis Hamilton.

Alonso maakte in 2001 zijn Formule 1-debuut en het feit dat hij ook nog tot en met 2026 doorgaat, betekent dat hij de eerste coureur ooit zal worden met een carrière die in totaal 25 jaar omspant. Uiteraard wordt dan voor het gemak buiten beschouwing gelaten dat hij in 2002 niet reed en in 2019 en 2020 ook op de grid ontbrak. Het seizoen 2026 kenmerkt Alonso's 23ste seizoen in de Formule 1.

In 2026 blaast Alonso 45 kaarsjes uit, waarmee hij ook meteen de oudste Formule 1-coureur sinds Graham Hill zal zijn. De Brit was 45 jaar, 11 maanden en 11 dagen oud tijdens de Grand Prix van Brazilië van 1975. Met zijn 42 jaar staat Alonso nu nog op de 78ste plaats van oudste F1-coureurs ooit, maar volgend jaar passeert hij al Michael Schumacher, die op 43-jarige leeftijd zijn laatste seizoen afwerkte. Uiteindelijk zal Alonso eind 2026 op de 43ste plaats te vinden zijn, wanneer hij Hermann Lang inhaalt op de lijst.

Alonso is, bij een laatste race begin december 2026, ruim 45 jaar en 4 maanden oud. Zou de Spanjaard er nog een jaar aan vastplakken, dan komt hij zelfs op de 30ste plaats terecht. De oudste Formule 1-coureur ooit, Louis Chiron, zal Alonso normaliter niet inhalen. Chiron was namelijk 55 jaar, 9 maanden en 19 dagen oud tijdens de Monaco Grand Prix van 1955. De top-tien bereiken wordt ook al lastig: die bestaat exclusief uit coureurs van boven de vijftig. Overigens staat Alonso wel nog in de top-tien van jongste F1-coureurs ooit: hij bezet de achtste plaats dankzij zijn debuut met 19 jaar, 7 maanden en 14 dagen.

Oudste racewinnaar

Op het gebied van leeftijd zijn er voor Alonso nog meer interessante statistieken. Op de lijst van oudste Grand Prix-winnaars staat hij namelijk 'slechts' op plek 67 door zijn zege in de Grand Prix van Spanje van 2013. In 2023 kwam hij al dicht bij zijn 33ste F1-zege, maar mocht hij dit jaar een race winnen dan komt hij op de zesde plaats terecht, achter Jack Brabham. Als die zege tot 2025 of 2026 moet wachten, dan zou Alonso de oudste racewinnaar sinds Juan Manuel Fangio worden. Hij won in 1957 op 46-jarige leeftijd de Grand Prix van Duitsland.

Kijken we naar het veld van 2001, toen Alonso dus als rookie op de startgrid stond, dan zien we dat Jean Alesi de oudste was tegen wie hij heeft geracet. De Fransman is in 1964 geboren en zal dus aan het einde van het huidige contract van Alonso 62 kaarsjes uitblazen. Ter vergelijking: Max Verstappen - de jongste coureur met wie Alonso het F1-veld deelde in 2015 - is dan 29. Oscar Piastri, de jongste coureur van het huidige veld, is tegen die tijd 25.

Hoewel Aston Martin op dit moment niet in staat lijkt om mee te doen om de titel, zou dat in 2025 of 2026 zomaar wel het geval kunnen zijn. Mocht Alonso in 2025 meestrijden om de titel en deze uiteindelijk ook winnen, dan wordt hij de oudste F1-kampioen sinds Fangio in 1955. De Argentijn bezet de top-drie wat betreft oudste F1-kampioenen. Moet het nog een jaar wachten en blijkt de samenwerking tussen Aston Martin en Honda succesvol in 2026, dan zou Alonso de oudste kampioen sinds 1956 worden en de tweede plaats bezetten op lijst van oudste F1-kampioenen.

Als Alonso in 2025 over een competitieve auto beschikt, kan hij ook een serieuze gooi doen naar de top-drie van oudste coureurs die een pole-position hebben veroverd. Gebeurt dat als hij 43 is, dan komt hij meteen op de vierde plaats terecht ten koste van Mario Andretti. Op 44-jarige leeftijd - of 45 - zal dat al de derde plaats van Jack Brabham kunnen zijn. Wil hij daar de top bereiken, dan moet hij zeker doorgaan tot zijn 47ste - en dus de pole veroveren.