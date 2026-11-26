Formule 1 GP van Las Vegas

Fernando Alonso: ‘Ik stop met F1 als ik me traag voel, niet op een bepaalde leeftijd’

De 45-jarige gaat in op zijn F1-toekomst te midden van het vaderschap

Benjamin Vinel

Gepubliceerd: 26 nov 2026, 11:39

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Fernando Alonso zegt dat hij stopt met Formule 1 zodra hij zich langzaam voelt, en dat hij niet zo fit hoeft te zijn als een voetballer om competitief te blijven.

Alonso is de meest ervaren coureur uit de geschiedenis van de F1. Hij reed in 23 seizoenen, van 2001 tot en met 2026, en de tweevoudig kampioen is veel langer actief gebleven dan de leeftijd waarop zijn generatiegenoten doorgaans met pensioen gaan, ondanks zijn huidige reeks van 245 races zonder zege.

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“Motorsport is wat dat betreft een heel bijzondere sport”, zei de 45-jarige. “Je bent voor prestaties op het hoogste niveau niet zo afhankelijk van je fitheid. Je bent geen tennisser of voetballer die de hele tijd moet rennen. Je bent voor een groot deel afhankelijk van je technische omgeving.

“Natuurlijk moet je nog steeds fit en gemotiveerd zijn, maar uiteindelijk zie ik op de baan niemand die beter is. Ik heb niet het gevoel dat ik snelheid kwijt ben, of dat mijn reflexen bij een racestart minder zijn geworden, of dat ik minder gemotiveerd ben om naar de volgende Grand Prix te gaan.

“Sommigen zeggen dat de jongere generatie een plek in F1 nodig heeft en dat coureurs zoals ik en Lewis [Hamilton] plaats moeten maken omdat we al zo lang op de grid staan, maar zo werkt motorsport niet. Ik stop wanneer ik me langzaam voel, niet wanneer mijn paspoort zegt dat ik deze of die leeftijd heb.”

Fernando Alonso, Aston Martin, Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Alonso maakte wel duidelijk dat hij er zeker niet meer bij zal zijn wanneer de V8-motoren in 2030 terugkeren. Dat staat mogelijk niet los van zijn nieuwe rol als ouder.

“Dat is het moeilijkste geweest”, zei hij over het vele weg zijn van huis. “Op veel avonden dit jaar merkte ik dat ik me afvroeg of ik belangrijke momenten mis.

“Ik denk ook aan het raceteam. Mijn eerste monteur en zijn partner kregen drie jaar geleden een jongen en binnenkort krijgen ze nog een kind.

“Voordat ik vader werd, begreep ik waarschijnlijk niet helemaal hoeveel dat betekent voor mensen met kinderen en hoe moeilijk het is om zo vaak bij hen weg te zijn, maar nu begrijp ik dat volledig.

“En ik denk aan hen omdat zij harder werken dan ik. Ze maken meer uren op het circuit dan ik. Ze reizen één of twee dagen eerder dan ik, ze reizen één of twee dagen later dan ik terug naar huis, maar ze werken altijd hard en blijven gemotiveerd.

“Dat ik dat zie, heeft me doen beseffen dat ik een bevoorrecht onderdeel van het team ben. Het zorgt ervoor dat ik samen met hen nog harder wil werken.”

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