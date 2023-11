Alonso: Ieder rondje tijdens F1-weekend Las Vegas zal anders zijn

Voor het eerst sinds 1982 is de Formule 1 terug in Las Vegas, waarbij ditmaal groots wordt uitgepakt met een stratencircuit dat onder andere deels over de beroemde Strip loopt. Op het circuit is nieuw asfalt neergelegd, al gold de afgelopen jaren dat dergelijke nieuwe asfaltlagen op diverse circuits vaak heel glad bleken en weinig grip boden. Fernando Alonso vermoedt dan ook dat er sprake gaat zijn van een hoge mate van evolutie van de baan. Hij vermoedt dat dit tot de laatste ronde van de race het geval is, ook doordat er dit weekend geen enkele klasse in het voorprogramma van F1 actief is.

"Een stratencircuit en heel weinig downforce - het wordt belangrijk om het vertrouwen in de auto te krijgen. Ook de remzones worden denk ik heel belangrijk. Door de omstandigheden op de baan en het feit dat er geen supportraces zijn, zal de evolutie van het circuit gedurende het weekend groter zijn dan normaal", antwoordt Alonso in Las Vegas op de vraag van Motorsport.com waar de coureurs veel tijd kunnen winnen en verliezen op het 6,2 kilometer lange stratencircuit. "Dat is voor iedereen een uitdaging. Ik denk dat er geen twee ronden hetzelfde zullen zijn dit weekend. Iedere ronde op de baan zal iets beter zijn dan de voorgaande ronde, van VT1 tot de laatste ronde van de race. We moeten ons aanpassen aan de wisselende grip en dat is voor iedereen een uitdaging."

Alonso's landgenoot Carlos Sainz sluit zich aan bij die bevindingen. Tegelijkertijd benoemt de Ferrari-coureur één specifiek deel van het circuit dat potentie heeft om rijders in de fout te laten gaan: de lastige gecombineerde remzone voor bochten 6 en 7. "In de simulator was die sectie lastig om goed te krijgen met het remmen. Buiten dat draait het natuurlijk om de lange rechte stukken, zware remzones en het dicht bij de muren komen bij het uitkomen van de bochten", oordeelt Sainz. "Het lijkt erop dat vertrouwen krijgen in een auto met weinig downforce op lange rechte stukken en in zware remzones een sleutelrol gaat spelen."

Gewijzigde pikorde door lage temperaturen en afkoelende banden?

De verwachting is dat de weersomstandigheden ook een rol van betekenis gaan spelen tijdens de Grand Prix van Las Vegas. Met name de temperatuur lijkt een hoofdrol te krijgen. In de nachtelijke uren - het moment dat de kwalificatie en de race verreden worden - dreigt de temperatuur naar zo'n 9 of 10 graden Celsius te dalen. De lage temperaturen kunnen, in combinatie met de lange rechte stukken en de mogelijkheid dat de banden daar in rap tempo afkoelen, voor een gewijzigde pikorde zorgen. Alonso vermoedt dat teams die normaal moeite hebben om de temperatuur van de banden niet te hoog op te laten lopen, nu juist een klein voordeeltje kunnen hebben.

"Het kan dat de banden wat temperatuur verliezen op deze lange rechte stukken. In de laatste drie raceweekenden hadden we wat oververhitting van de banden en wellicht is het hier het tegenovergestelde", is de tweevoudig wereldkampioen hoopvol voor zijn werkgever Aston Martin. "Mogelijk zijn sommige auto's die moeite hebben met de snelheid in lange runs hier wel goed, omdat ze de banden in de juiste window kunnen houden en dat soort dingen. Morgen krijgen we daar wat antwoorden op."

Video: Een virtuele F1-ronde op het stratencircuit van Las Vegas