Na de teleurstellende weekenden in Spanje en Oostenrijk leek Aston Martin in zijn thuisrace - het hoofdkwartier van het team ligt vlak naast het circuit van Silverstone - weer terug in vorm. Lance Stroll was verantwoordelijk voor zes van de tien punten met zijn zevende plek, teamgenoot Fernando Alonso kwam als achtste over de streep. Het betere resultaat volgt na de oproep van Alonso aan het team om 'minder te praten en meer te presteren'. "Het was best goed", doelt Alonso op het gevoel in de AMR24 tijdens de uitdagende Grand Prix van Groot-Brittannië. "Het voelde weer als normaal. We waren het op vier of vijf na snelste team. Nico [Hülkenberg] was het hele weekend heel snel, maar we konden vechten om de punten. De zevende en achtste plek is min of meer waar we ook vóór Imola stonden, dus we zijn wat meer rond onze natuurlijke posities geëindigd. Daar ben ik blij mee."

Hoewel Alonso een beter gevoel had in de auto, is het lastig om te bepalen waar het precies aan lag. De wisselvallige omstandigheden tijdens de race maakten het bovendien ook moeilijker om de onderlinge verhoudingen af te lezen. "Na Oostenrijk hebben we ons gehergroepeerd en zagen we enkele richtingen die misschien niet de juiste waren. Ik ben blij dat we weer in de punten zijn geëindigd, voor mijn gevoel waren we competitiever. Het was een lastige race door de gok met bandenwissels. Ik wachtte te lang op de intermedieates, maar de baan was nog te droog en dan beschadig je die banden in die eerste ronden. Dat wilde ik niet, ik wilde betere intermediates voor het geval dat er hevige regen zou vallen. Het regende niet. Mijn gok werkte dus niet helemaal, maar je hebt daarin ook een klein beetje geluk nodig."

Aston Martin heeft dit seizoen al updates geïntroduceerd, maar nog niet helemaal met het gewenste effect. Voor de Grand Prix van Hongarije is het team voornemens nieuwe onderdelen mee te nemen in de hoop weer een stap naar voren te zetten. Alonso herhaalt daarbij dat het vooral om prestaties op de baan gaat en niet om de praatjes naast de baan. "We hebben veel nieuwe onderdelen op de auto gezet. Sommige onderdelen werken, sommige niet. Hopelijk wacht ons in Hongarije een positieve verrassing." De tweevoudig F1-kampioen put daarbij hoop uit de wederopstanding van McLaren en Mercedes. "McLaren liet vorig jaar al zien hoeveel je in één jaar aan de performance van de auto kunt veranderen. Dit jaar zien we dat bij Mercedes. Er zijn nu dus twee voorbeelden die aantonen dat het mogelijk is. Nu is het aan ons", besluit de 32-voudig Grand Prix-winnaar strijdvaardig.

Video: Bekijk hieronder de samenvatting van de Grand Prix van Groot-Brittannië