Aston Martin was begin dit seizoen nog de grootste verrassing in de Formule 1. Het team van Lawrence Stroll had in de winter grote vooruitgang geboekt en kwam met de AMR23 goed voor de dag in de eerste seizoenshelft. Fernando Alonso stond maar liefst zes keer op het podium, met de twee tweede plaatsen in Monaco en Canada als hoogtepunten. In de tweede seizoenshelft is het team uit Silverstone wat afgegleden, mede dankzij de progressie bij teams als Ferrari, McLaren en Mercedes. Nu het einde van het seizoen nadert gaat de blik al naar 2024. Alonso zou dan al tevreden zijn als Aston Martin een auto bouwt die net zo sterk is als begin dit seizoen het geval was.

"Ik hoop na afgelopen winter, met alle veranderingen die het team heeft doorgevoerd van 2022 naar 2023, dat we iets vergelijkbaars kunnen neerzetten", zegt Alonso. "Als die [auto] heel anders is dan deze en net zo snel is als bij de seizoenstart, dan ben ik blij! Het is normaal dat je ziet dat McLaren en enkele teams een enorme stap vooruit hebben gezet. Je kunt dan teleurgesteld zijn in de resultaten en dat begrijp ik. Maar wij kijken er niet zo naar."

"We zijn supertrots op 2023", voegt Alonso toe. "We hebben dit seizoen 197 punten meer dan op hetzelfde punt dan vorig jaar. Dat is ongelofelijk." Wat voor Aston Martin wel een zorg is, is het feit dat McLaren grote stappen heeft gezet. Dat team staat nu slechts elf punten achter Aston Martin en gezien de vorm waarin dat team verkeert, ligt de vierde plaats bij de constructeurs voor het grijpen voor McLaren. Alonso weet dat het bij zijn team beter moet met de ontwikkeling, maar hij is vooralsnog vooral trots op wat zij nu al bereikt hebben.

"Zelfs als je iemand in de paddock vraagt wie er een beter seizoen heeft gehad, Aston Martin of McLaren, dan zal 99 procent van de mensen McLaren zeggen", weet Alonso zeker. "Zij staan elf punten achter ons. Tot nu toe hebben wij eigenlijk een beter seizoen gehad omdat wij nog steeds elf punten voorsprong hebben. Maar het is waar dat de laatste races tellen, die blijven in je hoofd zitten. Deze laatste weekenden zitten we niet op snelheid. Zij zijn beter in het ontwikkelen van de auto. Dus dat moeten we accepteren, maar 2024 wordt anders. En ik ben erg trots op het team en op wat we hebben bereikt", aldus de Spanjaard.