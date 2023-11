Aston Martin zakte in de eerste seizoenshelft van 2023 al wat weg, maar kon na de Nederlandse Grand Prix helemaal geen potten meer breken. Fernando Alonso verklaart waarom dit het geval was. Hij zegt dat het Britse raceteam besloot een aantal raceweekenden het een en ander te testen met de F1-bolide. Na Zandvoort, waar de Spanjaard het podium haalde, was de zesde plek in Qatar zijn beste resultaat. In Amerika en Mexico viel de 42-jarige coureur uit. Op Interlagos sloeg hij terug met een derde plek, nadat hij in de slotfase van de race een briljant gevecht tegen Sergio Perez won.

"We worstelden al een paar maanden, maar de laatste twee races waren wel heel pijnlijk. We waren voortdurend bezig met experimenteren. We wilden de weg die we waren ingeslagen beter begrijpen. Het was tevens om te bekijken waar we met de auto voor volgend jaar naartoe willen. Het waren dus pijnlijke wedstrijden, helemaal die in Mexico. We waren daar traag, maar het was fijn om te zien dat iedereen in het team geconcentreerd bleef. De toewijding was goed. De analyse ook, daardoor waren we sterk in Interlagos", zegt Alonso.

Hij kijkt op dit moment tegen een achterstand van 28 punten aan op Lewis Hamilton in het kampioenschap. Er is dus nog een mogelijkheid om derde te worden in de eindstand. Met het sterke optreden in Brazilië hoopt de tweevoudig wereldkampioen dat hij nu de juiste set-up heeft gevonden voor de twee laatste Grands Prix in Las Vegas en Abu Dhabi.

"Ik hoop het. Ik sta er sowieso dichter op dan in Mexico het geval was", doelt hij op het gat naar de voorhoede. "Er zijn nu zaken die we als team begrijpen en we weten nu beter wat de juiste richting is. We hadden goede hoop voor de race [in Brazilië] en die bleek waarheid te zijn. Waarom kunnen we dan niet competitief zijn in de laatste twee races? Ik weet niet wat het niveau wordt om het podium te halen, maar hopelijk zitten we in de mix. Daar zouden we al blij mee zijn. Ik maakte me toch wel enige zorgen over de slotfase van het seizoen, maar ik kan nu niet wachten om naar Vegas te gaan. Het voelt heel anders zodra je een competitieve auto hebt."

