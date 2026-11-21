Formule 1 GP van Las Vegas

Fernando Alonso: Honda komt zoveel vermogen tekort dat rivalen extra marge nemen achter ons

Alonso betreurt een verlies van drie seconden op de rechte stukken voor Aston Martin

Benjamin Vinel

Gepubliceerd: 21 nov 2026, 10:17

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto: Manuel Eletto

Fernando Alonso stelt dat het vermogenstekort van Honda zo groot is dat andere auto’s bij de Grand Prix van Las Vegas in de Formule 1 extra marge nemen rond de Aston Martins.

Het stratencircuit in Nevada zou de tekortkomingen van de Japanse power unit naar verwachting blootleggen, met een stuk van bijna 2 kilometer vol gas. Alonso en Lance Stroll kwamen dan ook niet verrassend niet door Q1, waarin de tweevoudig wereldkampioen 1.251 seconde tekortkwam voor een plek in Q2.

Opvallend genoeg zat Alonso ook 2.736 seconden achter snelste man George Russell. Zijn analyse suggereerde dat hij met een topmotor vooraan had kunnen staan.

“Precies zoals verwacht”, reageerde de routinier. “Monza en Vegas zijn voor ons de slechtste circuits, met de langste rechte stukken. We verliezen zo’n 2,5 tot drie seconden op de rechte stukken.

“In de bochten waren we eerlijk gezegd best competitief. Volgens mij zaten we in Q1 op 2,8 seconde van P1, en volgens mij verloren we ongeveer dat verschil op de rechte stukken.”

De topsnelheid van Aston Martin in de kwalificatie was 290,8 km/h. Ter vergelijking: McLaren was met 323,9 km/h de snelste auto, Red Bull met 305,6 km/h de op één na langzaamste.

Op de vraag of het snelheidsverschil tot zorgen over de veiligheid leidt, antwoordde Alonso: “Ik denk dat de andere teams het weten. Als ze achter de Honda-motor zitten, nemen ze een paar meter extra marge.”

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

De tweevoudig wereldkampioen omschreef zijn ervaring achter het stuur van de AMR26 als een “demorondje” en lijkt liever niet in Las Vegas te zijn. Volgens hem heeft dit deel van de F1-kalender geen logica.

“Twee weken geleden zaten we in Austin en Mexico, op twee uur afstand van hier”, wees hij erop. “Daarna gingen we naar Brazilië en vervolgens naar Europa. Nu komen we hier terug voor 72 uur en daarna gaan we weer terug naar Europa, omdat we in Qatar racen. Het slaat dus nergens op om de race dit weekend te hebben.”

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De problemen van Aston Martin hebben in elk geval één iemand blij gemaakt. Sergio Perez evenaarde met de achttiende plaats zijn beste kwalificatieresultaat van het seizoen (sprints uitgezonderd), nadat hij Alonso met 0.017 seconde had verslagen.

“Dat is fijn”, zei Pérez. “Het is positief dat we voor hen staan. Helaas zaten we net iets te ver van de Haas af. Met een slipstream hadden we iets dichterbij kunnen zitten, maar niet genoeg. Er had eigenlijk niets kunnen veranderen.”

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- Het Motorsport.com-team

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