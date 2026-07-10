Alonso heeft 'geen idee' wat hij gaat doen na zijn F1-pensioen
Fernando Alonso heeft geen idee wat hij zal doen wanneer hij uiteindelijk besluit te stoppen met F1
Fernando Alonso heeft “geen idee” wat hij zal beslissen te doen zodra hij uiteindelijk een punt zet achter zijn Formule 1-carrière, terwijl de intrige rond zijn toekomst aanhoudt.
De tweevoudig F1-wereldkampioen heeft consequent gesteld dat hij rond de zomerstop een beslissing zal nemen over zijn toekomst in de grand prix-racerij, terwijl hij de tijdlijn loskoppelde van het aankomende upgradepakket van Aston Martin, dat bij de laatste race voor de zomerstop in Hongarije moet arriveren.
Hoewel Aston’s huidige problemen en zijn algemene onvrede over de nieuwe generatie F1-auto’s goed bekend zijn, is de speculatie toegenomen dat dit Alonso’s laatste jaar in de serie zou kunnen zijn – geruchten die hij aanwakkerde toen hij verklaarde dat de Grand Prix van Barcelona van vorige maand zijn laatste keer op die locatie zou zijn.
Maar ongeacht wanneer Alonso een punt zet achter zijn F1-carrière, zegt de 44-jarige dat hij geen plannen heeft gemaakt over wat daarna komt. Gevraagd of hij wist wat hij zou doen als hij niet in de F1 zat, zei hij simpelweg: “Nee, geen idee.”
Tijdens hetzelfde mediaoptreden op Silverstone werd Alonso specifiek gevraagd naar het lopen van de Camino de Santiago – een pelgrimstocht door Spanje naar Galicië, waarbij een van de routes door zijn geboorteplaats Oviedo loopt – waarvoor hij openstond, maar niet voordat zijn pasgeboren zoon ouder is.
“Ik hoop dat ik het ooit doe, maar het zal niet precies direct na mijn pensioen zijn,” zei hij. “Zeker nu mijn zoon drie maanden oud is, kan ik er niet aan denken om drie weken door Spanje te gaan wandelen, helemaal met hem erbij. Dus ik zal een paar jaar moeten wachten.”
Fernando Alonso, Aston Martin Racing
Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
Alonso zinspeelde op een doel om in de autosport te blijven, hetzij in een andere discipline, hetzij in een niet-rijdende rol bij een F1-team.
“Ik heb zeker nog enkele uitdagingen voor me. De meeste daarvan zijn autosportgerelateerd. Ik wil de Dakar winnen, dat heb ik vaak gezegd,” zei hij.
“Ik wil misschien verschillende dingen winnen. Ik wil mezelf opnieuw uitdagen in endurance-racen, vooral als Max [Verstappen] het op een dag ook wil doen. Wanneer ik stop met racen, heb ik gezegd dat ik graag bij dit team zou blijven in een andere rol, om te proberen te helpen.
“Ik zit nu 26 jaar in de Formule 1 en ik denk dat ik het team kan helpen. Waarschijnlijk ben ik op dit moment de tweede of derde meest ervaren man in het team.
“Ik denk dat er dingen zijn die nuttig kunnen zijn voor het team en ik gebruik die expertise liever dan thuis [op] tv te kijken.”
Alonso’s prestaties buiten de F1 tijdens zijn periode weg uit de serie aan het einde van de jaren 2010 zagen hem in 2018-19 World Endurance Champion worden en in 2018 en 2019 tweevoudig winnaar van de 24 uur van Le Mans met Toyota, evenals winnaar van de 24 uur van Daytona met Cadillac in 2019. De Spanjaard deed ook drie keer mee aan de Indianapolis 500, plus een deelname aan de Dakar Rally van 2020.
#310 Toyota Gazoo Racing: Fernando Alonso, Marc Coma
Photo by: A.S.O.
De 32-voudig grand prix-winnaar hintte ook op een terugkeer naar sportscar-racen, maar vond dat doorgaan bij Aston Martin het meest waarschijnlijke scenario was. Aston Martin komt momenteel zowel in het WEC als in IMSA uit met de Valkyrie Hypercar.
Alonso’s toekomst is ook een van de belangrijkste aandachtspunten van de F1-coureursmarkt voor dit seizoen, want als hij ervoor kiest te stoppen, komt er bij Aston Martin naast Lance Stroll een plek vrij.
Van Aston’s kant is het team erop gebrand Alonso ook in 2027 in het racezitje te houden, waarbij teambaas Adrian Newey verklaarde dat hij hoopt dat het upgradepakket van het team voor Hongarije hem zal verleiden om voor volgend jaar te blijven.
Deel of bewaar dit artikel
Net binnen
Alonso heeft 'geen idee' wat hij gaat doen na zijn F1-pensioen
Standalone IndyCar-game van iRacing krijgt naam en lanceerperiode
MotoGP GP van Duitsland: Marquez snelste op vrijdag, Ducati nipt voor Aprilia
Wat doet Racing Bulls wel goed in F1 2026 en Red Bull niet?
Alonso: Er is geen "coureurstalent" nodig met F1-auto's van 2026
Alonso ontkent bewering dat de upgrade van Aston Martin voor de F1 Grand Prix van Hongarije zijn toekomst zal bepalen
Column: Wie het slechtst geslapen heeft na de Grand Prix van Barcelona
Newey hoopt dat Aston Martin-upgrade Alonso "nog een seizoen in de cockpit" houdt
Alonso ziet progressie ondanks pijnlijke achterstand Aston Martin op Cadillac in Oostenrijk
Column: Wie het slechtst geslapen heeft na de Grand Prix van Australië
Wat doet Racing Bulls wel goed in F1 2026 en Red Bull niet?
Waarom er bij Red Bull geen snelle oplossingen zijn voor de frustraties van Max Verstappen
Tsolov of Lawson? Red Bull en Racing Bulls staan voor lastige keuze over F1 line-up 2027
Rearview Mirror: De dag waarop Niki Lauda ontdekte dat hij vervangbaar was
Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker
Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.
Beste reacties