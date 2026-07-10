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Alonso heeft 'geen idee' wat hij gaat doen na zijn F1-pensioen

Fernando Alonso heeft geen idee wat hij zal doen wanneer hij uiteindelijk besluit te stoppen met F1

Haydn Cobb Filip Cleeren
Gepubliceerd:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso heeft “geen idee” wat hij zal beslissen te doen zodra hij uiteindelijk een punt zet achter zijn Formule 1-carrière, terwijl de intrige rond zijn toekomst aanhoudt.

De tweevoudig F1-wereldkampioen heeft consequent gesteld dat hij rond de zomerstop een beslissing zal nemen over zijn toekomst in de grand prix-racerij, terwijl hij de tijdlijn loskoppelde van het aankomende upgradepakket van Aston Martin, dat bij de laatste race voor de zomerstop in Hongarije moet arriveren.

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Hoewel Aston’s huidige problemen en zijn algemene onvrede over de nieuwe generatie F1-auto’s goed bekend zijn, is de speculatie toegenomen dat dit Alonso’s laatste jaar in de serie zou kunnen zijn – geruchten die hij aanwakkerde toen hij verklaarde dat de Grand Prix van Barcelona van vorige maand zijn laatste keer op die locatie zou zijn.

Maar ongeacht wanneer Alonso een punt zet achter zijn F1-carrière, zegt de 44-jarige dat hij geen plannen heeft gemaakt over wat daarna komt. Gevraagd of hij wist wat hij zou doen als hij niet in de F1 zat, zei hij simpelweg: “Nee, geen idee.”

Tijdens hetzelfde mediaoptreden op Silverstone werd Alonso specifiek gevraagd naar het lopen van de Camino de Santiago – een pelgrimstocht door Spanje naar Galicië, waarbij een van de routes door zijn geboorteplaats Oviedo loopt – waarvoor hij openstond, maar niet voordat zijn pasgeboren zoon ouder is.

“Ik hoop dat ik het ooit doe, maar het zal niet precies direct na mijn pensioen zijn,” zei hij. “Zeker nu mijn zoon drie maanden oud is, kan ik er niet aan denken om drie weken door Spanje te gaan wandelen, helemaal met hem erbij. Dus ik zal een paar jaar moeten wachten.”

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Alonso zinspeelde op een doel om in de autosport te blijven, hetzij in een andere discipline, hetzij in een niet-rijdende rol bij een F1-team.

“Ik heb zeker nog enkele uitdagingen voor me. De meeste daarvan zijn autosportgerelateerd. Ik wil de Dakar winnen, dat heb ik vaak gezegd,” zei hij.

“Ik wil misschien verschillende dingen winnen. Ik wil mezelf opnieuw uitdagen in endurance-racen, vooral als Max [Verstappen] het op een dag ook wil doen. Wanneer ik stop met racen, heb ik gezegd dat ik graag bij dit team zou blijven in een andere rol, om te proberen te helpen.

“Ik zit nu 26 jaar in de Formule 1 en ik denk dat ik het team kan helpen. Waarschijnlijk ben ik op dit moment de tweede of derde meest ervaren man in het team.

“Ik denk dat er dingen zijn die nuttig kunnen zijn voor het team en ik gebruik die expertise liever dan thuis [op] tv te kijken.”

Alonso’s prestaties buiten de F1 tijdens zijn periode weg uit de serie aan het einde van de jaren 2010 zagen hem in 2018-19 World Endurance Champion worden en in 2018 en 2019 tweevoudig winnaar van de 24 uur van Le Mans met Toyota, evenals winnaar van de 24 uur van Daytona met Cadillac in 2019. De Spanjaard deed ook drie keer mee aan de Indianapolis 500, plus een deelname aan de Dakar Rally van 2020.

#310 Toyota Gazoo Racing: Fernando Alonso, Marc Coma

#310 Toyota Gazoo Racing: Fernando Alonso, Marc Coma

Photo by: A.S.O.

De 32-voudig grand prix-winnaar hintte ook op een terugkeer naar sportscar-racen, maar vond dat doorgaan bij Aston Martin het meest waarschijnlijke scenario was. Aston Martin komt momenteel zowel in het WEC als in IMSA uit met de Valkyrie Hypercar.

Alonso’s toekomst is ook een van de belangrijkste aandachtspunten van de F1-coureursmarkt voor dit seizoen, want als hij ervoor kiest te stoppen, komt er bij Aston Martin naast Lance Stroll een plek vrij.

Van Aston’s kant is het team erop gebrand Alonso ook in 2027 in het racezitje te houden, waarbij teambaas Adrian Newey verklaarde dat hij hoopt dat het upgradepakket van het team voor Hongarije hem zal verleiden om voor volgend jaar te blijven.

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