Formule 1 GP van de Verenigde Staten

Fernando Alonso haalt uit naar rijgedrag in onderste helft van F1-grid

Contact in de eerste ronde met de Williams van Alex Albon kostte Fernando Alonso meerdere posities en beschadigde de vloer van zijn Aston Martin in Austin

Stuart Codling

Gepubliceerd: 26 okt 2026, 09:30

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Fernando Alonso haalde fel uit naar Williams-coureur Alex Albon na contact tussen hun auto's in de openingsronde van de Grand Prix van de Verenigde Staten in de Formule 1. Het kostte de Aston Martin-coureur vier plaatsen in Austin en bezorgde hem vloerschade, waardoor de AMR26 de rest van de race werd gehinderd.

De tweevoudig wereldkampioen verloor bij de start vanaf de 12e plek op de grid één positie, terwijl Esteban Ocon van de 15e naar de 11e plek oprukte. Albon won met een goede start drie plaatsen en werd 14e, waarna hij Alonso de hele weg door de Esses in de openingsronde om positie aanviel.

In bocht 11 deed Alonso aan de binnenkant een poging om de ruziënde Haas-auto's in de linkerbocht te passeren, maar Albon was ook op een vergelijkbare lijn ingezet. De Williams zat al vast aan die actie terwijl het gat kleiner werd, en Albons rechtervoorwiel klapte tegen Alonso's linker bargeboard en vloerrand.

Alonso werd op de buitenste kerbstone geduwd en verloor nog eens vier plaatsen. De schade aan de vloer van de Aston Martin was duidelijk zichtbaar vanaf Albons onboardcamera. Alonso herstelde zich tot de 12e plaats bij de finishvlag, maar was duidelijk ontstemd toen hij met de media sprak.

"Dat was de grootste schade", zei hij. "Ik denk dat we een halve seconde of meer [per ronde] verloren hebben. De auto is verwoest; ik zag het in parc fermé. De helft van de vloer is weg. Ik weet niet hoe we konden blijven doorrijden en hoe we enigszins competitief waren.

"Ik stel me voor dat als de auto heel was geweest, punten vandaag waarschijnlijk een sterke mogelijkheid waren geweest, want we reden P12 met een halve auto. Ik verloor zelfs nog meer stukken van de vloer. Ik kon niet insturen. Dus stopten we. Ik dacht eraan de auto op te geven. Ik stond klaar om hem uit te zetten.

Alexander Albon, Williams, Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

"Maar toen zetten ze er een nieuwe voorvleugel op en ging ik weer naar buiten. Uiteraard stuurde de auto de laatste 15 ronden van de race wel oké naar rechts en niet oké naar links. Maar we wilden finishen en nog een beetje meer data verzamelen.

"Als je achteraan start, is dit risico er altijd. Ik denk dat de kwaliteit van de coureurs in het onderste derde deel van de grid heel laag is. Zoals we vandaag bij Alex zagen. Dus ik denk dat we de auto moeten verbeteren en iets verder naar voren moeten starten."

Het contact werd door de stewards niet als waardig voor onderzoek beschouwd, omdat het een typisch gevolg was van drie auto's die in die bocht om hetzelfde stukje asfalt vochten.

"Het voelde alsof er een auto aan de rechterkant van Fernando zat", legde Albon uit. "En hij gaf Fernando genoeg ruimte alsof hij dacht dat er maar één auto aan zijn binnenkant zat. Maar toen zat ik aan de binnenkant van Fernando.

"Dus ik denk dat het toen krap werd en ik probeerde uit de weg te gaan en de kerbstone op te gaan. Maar ik deed dat niet goed. Dus ik stel me voor dat hij schade opliep. Ik weet dat ik schade had, want we reden de race rond met een kapotte vleugel."

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