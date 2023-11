Alonso haalt uit: "Kwalificatie is nu slechtste sessie van F1-weekend"

Na de tweede vrije training besloot de wedstrijdleiding om de Event Notes voor Abu Dhabi aan te passen. Er kwam nu een regel bij waarin stond dat coureurs elkaar niet mochten inhalen in de pit exit road, tenzij een auto duidelijk met problemen kampt. Dit naar aanleiding van de inhaalacties van Max Verstappen. Op de vraag of dat de situatie voor de kwalificatie beter heeft gemaakt, laat Aston Martin-coureur Fernando Alonso zijn mening over de kwalificatie in zijn algemeen duidelijk blijken.

"Het heeft niet veel veranderd, maar het bewijst dat het kwalificatieformat overbodig is", steekt hij van wal tegenover onder andere Motorsport.com. "Vroeger was het de beste sessie van het weekend, waarin de auto's tot leven kwamen en je met hele snelle auto's reed. Maar nu is het de slechtste sessie van het weekend voor de teams en de coureurs, vanwege het verkeersmanagement en de track limits, het naar de stewards gaan, de delta niet respecteren, coureurs hinderen, rondetijden schrappen... ", somt hij de problemen met alle regels in de kwalificatie op. "We zijn allemaal blij dat het voorbij is. En zo zou het niet moeten zijn."

In de kwalificatie op Yas Marina Circuit moest Alonso genoegen nemen met de zevende tijd. Of hij meer had verwacht dan dat? "Nee, ik had minder verwacht!", lacht de Spanjaard. "Na de derde vrije training waren we veertiende en vijftiende, we maakten ons zorgen om de snelheid van de auto, net als de afstelling. We dachten na over wat we moesten doen voor de kwalificatie. Zelfs in Q1 ging ik maar door met de dertiende tijd. Het was een moeizame zaterdag voor ons." Uiteindelijk werd de baan steeds beter, waardoor Alonso de zevende tijd kon pakken. "Dit was het beste resultaat waar we op konden hopen."

"Q1 was zoals gezegd niet makkelijk", vervolgt Alonso. "De tijden zaten zo dicht bij elkaar, het scheelde maar iets van twee tienden van een seconde tussen acht auto's. Je moest die ronde gewoon voor elkaar krijgen en hopen dat je door zou gaan. Uiteindelijk kreeg ik die ronde voor elkaar in Q2 en in Q3 in die laatste ronde. Dat was genoeg. Maar laten we zeggen dat dit resultaat het positieve van vandaag is. Het is een erg sterke uitgangspositie. Qua gevoel heb ik wel betere zaterdagen gekend."

Vanwege die kleine verschillen nemen de coureurs volgens Alonso, opnieuw met een lach, 'helaas meer risico'. "Je kunt gewoon niet rustiger aan doen in één bocht en een tiende van een seconde verliezen. Je kunt je dat niet langer veroorloven omdat je dan uit de sessie ligt. Het is dus voor iedereen erg stressvol. De track limits zijn ook een pijnlijke kwestie waar we elke ronde mee te maken krijgen. Maar goed, het is voor iedereen hetzelfde, dus wij probeerden het beter uit te voeren. Vandaag was een goede [dag]. Maar zoals gezegd was dit voor mijn gevoel niet de beste zaterdag. Niets is gegarandeerd morgen. We moeten meer snelheid vinden, anders staat ons een lange race te wachten."

Video: Samenvatting van de kwalificatie in Abu Dhabi