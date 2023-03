De podiumplaats in Jeddah zou zijn honderdste in de Formule 1 zijn geweest, maar na afloop van de wedstrijd kwam er nog een tijdstraf van tien seconden, waardoor hij terugzakte naar de vierde plek in de race-uitslag. Mercedes-coureur George Russell profiteerde: hij kreeg de derde plaats in de schoot geworpen.

Fernando Alonso kreeg tien seconden bij zijn racetijd opgeteld omdat hij tijdens de race een straf niet correct had ingelost. De coureur van Aston Martin had tijdens de tweede ronde van de wedstrijd een penalty vijf seconden gekregen omdat hij zijn auto niet goed had gepositioneerd voor de start. Die straf loste hij in toen hij tijdens de safety car-fase een pitstop maakte. De regel luidt dat de monteurs de eerste vijf seconden niet aan de auto mogen komen, maar na terugzien van de beelden stelden de stewards vast dat de krik aan de achterkant van de bolide te vroeg onder de auto werd gezet.

Het stoort Alonso, die nog op het podium stond om de trofee voor de derde plek in ontvangst te nemen dat de wedstrijdleiding er zo lang over heeft gedaan om met de straf te komen. De bewuste overtreding vond immers ruim dertig ronden voor de finish plaats. “Wat er gebeurd is, is niet goed voor de fans. Ze hadden 35 ronden om deze straf op te leggen, maar in plaats daarvan komen ze er pas na het podium mee”, zegt Alonso tegenover onder andere Motorsport.com. “Er is iets heel erg mis met het systeem. Maar het is zoals het is. Het is jammer voor de fans.”

“Ik heb echter genoten van het podium”, vervolgt de Spanjaard. “Ik heb de trofee in ontvangst mogen nemen, ben ermee op de foto gegaan en heb met de champagne mogen spuiten. Dat ik nu twaalf punten heb in plaats van vijftien, maakt voor mij persoonlijk geen groot verschil. Het is alleen een beetje triest van de FIA.” Volgens Alonso is het ook niet leuk voor Russell om op deze manier derde te worden. “Ik denk dat de sponsors van Mercedes hem ook maar wat graag op het podium hadden gezien”, zegt hij. “Maar voor ons was het prima zo. Onze sponsor Aramco staat goed op de foto. Maar voor George is het gewoon niet fair. Als hij echt als derde was geëindigd in de race, dan had hij van het podium moeten genieten en niet ik.”

Wat betreft de eerste straf steekt Alonso de hand in eigen boezem. “Ik moet de race nog terugkijken, maar kennelijk stond ik te ver naar links. Dat is dan mijn fout geweest en iets waar ik de volgende keer beter op moet letten”, aldus de coureur uit Oviedo. “Al is het wel een beetje vreemd dat het nu twee races achter elkaar iemand is overkomen. Eerst Esteban Ocon en nu mij. Misschien heeft het te maken met de auto’s. Of de halo. Wellicht is er iets wat van invloed is op wat we zien terwijl we de auto positioneren. Hoe dan ook, het was mijn fout.”

“Maar van belang is dat je iets harder gaat pushen als je hoort dat je vijf seconden straf hebt gekregen. Ik heb een gat van zeven seconden gecreëerd en vervolgens de straf ingelost. Tijdens mijn tweede stint was er niets wat erop wees dat ik tien seconden straf zou krijgen. Als iemand mij dat had gezegd, dan had ik een gat van elf seconden getrokken.” Op het moment van het interview is Alonso nog niet op de hoogte waarvoor de tweede straf precies is geweest. “Het team wil daar nog met de stewards naar kijken. Dus wellicht krijgen we de derde plek nog wel terug.”

Video: Waarom Fernando Alonso zijn tweede tijdstraf kreeg in Jeddah