Fernando Alonso grote afwezige op F1-mediadag in Mexico

Op donderdag melden alle Formule 1-coureurs zich in de paddock voor mediaverplichtingen. Fernando Alonso was een van de coureurs die aanwezig zou zijn bij de tweede persconferentie in Mexico, samen met Charles Leclerc en Zhou Guanyu. Daar gaat echter een streep door, zo laat Aston Martin in een korte verklaring weten. "Fernando Alonso voelt zich niet goed en zal daarom niet aanwezig zijn op de mediadag van de Grand Prix van Mexico. Fernando is gefocust om zich 100 procent te voelen voor vrijdag en zijn geplande terugkeer in de AMR24 voor de tweede vrije training."

Alonso zou de eerste vrije training op het Autódromo Hermanos Rodríguez hoe dan ook missen, aangezien Aston Martin dan reservecoureur Felipe Drugovich de kans geeft om meters te maken in de AMR24. Alonso komt dan - mits hersteld - in actie tijdens de tweede vrije training, die vanwege een bandentest van Pirelli een halfuur langer duurt dan normaal. Voor de tweevoudig F1-kampioen kon de timing niet slechter, aangezien Aston Martin dit weekend groots uitpakt voor zijn 400ste F1-race. Daarbij moet wel opgemerkt worden dat dit niet zijn 400ste F1-start zal zijn, aangezien hij drie keer niet aan de start van een race verscheen: de Grand Prix van België van 2001, de beruchte Grand Prix van de Verenigde Staten van 2005 en de Grand Prix van Rusland van 2017.

Alonso is de eerste coureur in F1-geschiedenis die de mijlpaal van 400 F1-races bereikt en daarmee ook meer dan een derde van alle F1-races ooit heeft meegemaakt. Van de huidige coureurs komt Lewis Hamilton het dichtst in de buurt van deze prestatie, want zijn teller staat op 351 GP-starts. Hij is daarmee voorbijgegaan aan Kimi Räikkönen. Rubens Barrichello, lange tijd de recordhouder op dit gebied, is naar de vierde plaats gezakt met zijn 326 deelnames.

"Ik zou graag de helft van die 400 races inleveren om nog één wereldtitel of nog meer races te winnen", zei Alonso in Austin, vooruitblikkend op deze unieke mijlpaal. "Het toont mijn liefde voor de sport en de discipline om meer dan twintig jaar op een heel hoog niveau te presteren. Hopelijk kan ik het in Mexico vieren met een goed weekend. Normaliter zouden we nu niet hoeven vooruit te kijken naar de komende vierhonderd races, want dat gaat nooit gebeuren. Maar in de komende twee jaar nog zeker veertig of vijftig meer.