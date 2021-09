Alonso niet ontevreden na missen podium in Sochi: "De auto vloog"

De zesde plaats van Fernando Alonso op de Sochi Autodrom was een evenaring van zijn prestaties eerder dit jaar in Azerbeidzjan en Nederland. Zoals gezegd werd hij vlak voor de zomerstop in de Hongaarse Grand Prix al eens vierde, maar toch beschouwt de veteraan Rusland als zijn beste wedstrijd van 2021.

Alonso koos aan de boorden van de Zwarte Zee voor een alternatieve bandenstrategie. Hij startte vanaf P6 en vertrok in tegenstelling tot de coureurs voor hem niet op de medium band, maar op de harde compound. Daardoor kon hij langer doorrijden en lag hij op een gegeven moment tweede, achter Sergio Perez die ook op hard was gestart.

Na zijn eigen late pitstop lag Alonso tegen het einde van de race weer op zijn oorspronkelijke zesde plek, maar toen het eenmaal begon te regenen kon hij op zijn medium banden – met iets meer grip – oprukken naar P3. De coureur van Alpine bleef echter net een ronde te lang buiten en toen hij drie ronden voor het einde van de race dan toch naar binnen ging voor intermediates, verloor hij weer drie posities. Uiteindelijk finishte hij op de zesde plaats.

Ondanks dat een podium hem dus was ontglipt, was Alonso na afloop bijzonder te spreken over zijn race. “Het was duidelijk een goede race voor ons. Ik moet zeggen dat het de beste race van het jaar was als het gaat over prestaties. De auto voelde erg snel aan, we hadden gedurende de race een goede balans. We hielden het tempo er in de eerste stint goed in met Checo [Perez]. Daarna schakelden we over op de medium band en op een gegeven moment konden we zelfs [Max] Verstappen inhalen en bij hem wegrijden.”

Ook toen de eerste druppels vielen, had Alonso nog vertrouwen in een goede afloop. “Het begon een beetje te miezeren, maar we konden op droge banden Daniel [Ricciardo], Checo en [Carlos] Sainz inhalen en toen lagen we op P3. Ik denk dat op basis van de auto het podium mogelijk was, de auto vloog. En ik was erg blij, maar helaas kwam vijf ronden voor het einde de regen.”

Daarna was het gedaan met de pret en viel Alonso terug naar P6. Toch overheerst achteraf het goede gevoel over de prestaties van de auto en niet het verlies van een vrijwel zeker podium. “Ik denk zeker dat we vandaag op het podium hadden moeten staan waar het gaat om hoe we de race hebben uitgevoerd en hoe we hebben gereden. We zaten voor Verstappen, reden bij hem weg. En we zaten voor Sainz. [Lando] Norris reed een geweldige race, maar door net wat ongeluk staat hij niet op het podium. Als het regent, is geluk gewoon een belangrijke factor.”