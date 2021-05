Alonso: “In Frankrijk begint mijn seizoen pas echt”

Het beste resultaat dat Fernando Alonso dit seizoen heeft behaald, is een achtste plaats in de Grand Prix van Portugal. Verder eindigde de coureur van Alpine alleen in de punten in de Grand Prix van Emilia-Romagna: op het circuit van Imola kwam hij als tiende over de eindstreep. Daarmee staat de Spanjaard nu op totaal vijf punten, terwijl teamgenoot Esteban Ocon er al twaalf bij elkaar reed.

Alonso wijst naar de kalender en zegt dat die niet ideaal is voor een coureur in zijn situatie. “In zekere zin is het begin van het seizoen niet optimaal ingericht voor een coureur die nieuw instapt”, zegt hij tegen onder andere Motorsport.com. “We hadden Imola, waar ik al jaren niet had gereden, en Portimao, waar ik nog nooit had geracet, terwijl de anderen daar eind vorig jaar nog zijn geweest. En vervolgens hebben we met Monaco en Baku twee stratencircuits. Dus van de eerste zes races waren er vier extreem uitdagend. In Frankrijk begint het kampioenschap hopelijk dus pas echt voor me”, aldus Alonso.

De Spanjaard hoopt ook dat Alpine snel met upgrades komt die hem een beter gevoel geven in de auto. “Ik hoop dat we aan de stuurkant met iets kunnen komen waardoor ik de balans van de auto beter kan aanvoelen en meer feedback kan krijgen van de auto dan ik momenteel krijg.” Daarnaast moet Alonso de banden beter in de vingers krijgen om zich verder naar voren te kunnen kwalificeren. “Het is een kwestie van alle variabelen beter begrijpen", stelt de coureur uit Oviedo, die ruim een week geleden dertiende werd in de Grand Prix van Monaco. "Maar ik maak me geen zorgen. Ik had een sterk weekend in Monaco en was blij met hoe het in de race ging. Op de zaterdag viel het dan misschien tegen, maar we hebben nog achttien races te gaan in dit kampioenschap. En we maken in december pas de balans op. Niet nu.”

