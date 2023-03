Fernando Alonso kent voorlopig een droomstart bij zijn nieuwe werkgever Aston Martin. In Bahrein en Jeddah vocht de Spaanse coureur zich naar het ereschavot. In de eerste race werd de tweevoudig wereldkampioen een handje geholpen door de uitvalbeurt van Charles Leclerc - Alonso had daar wel twee geweldige inhaalacties - maar in Saudi-Arabië kwam hij geheel op eigen kracht op P3 terecht. Voorlopig is het Britse team Mercedes én Ferrari te snel af en dat biedt goede hoop voor Melbourne.

"Door de twee podiums reizen we met een goed gevoel naar Australië. We hopen in Melbourne voort te bouwen op de eerdere resultaten", zegt Alonso. "De auto presteerde goed op twee verschillende circuits. Toch is het zaak dat we met beide benen op de grond blijven staan en realistisch blijven. Dit in een poging om goed te blijven presteren op alle gebieden binnen ons team."

Op het circuit van Albert Park maakte Alonso in 2001 bij Minardi zijn Formule 1-debuut. In zijn carrière reed hij er voorlopig zeventien Grands Prix – in 2015 raakte hij tijdens de wintertests geblesseerd en kon daarom niet meedoen Down Under. Zijn beste resultaat aldaar boekte de man uit Oviedo in 2006 met Renault. Toen kwam Alonso in de R26 als eerste over de meet. Zijn race in 2016 eindigde hij met een bizarre koprol na een touché met toenmalig Haas-coureur Esteban Gutierrez.

Vlak voor de Australische Grand Prix van 2022 ging het circuit op de schop om het aantal inhaalmogelijkheden te vergroten. Tussen de negende en tiende bocht werd de chicane vervangen door een snel en vloeiend stuk, daarnaast werd een aantal bochten breder gemaakt. De FIA voegde tevens een vierde DRS-zone toe, maar schrapte die op zaterdag vanwege veiligheidsredenen. In de komende editie kunnen de F1-coureurs wél weer gebruikmaken van vier DRS-zones.

"Australië brengt vaak een leuke race. Ik ben benieuwd hoe de baan is in vergelijking met voorgaande jaren", waarmee hij doelt op de toevoeging van een vierde DRS-zone. "Het zal ongetwijfeld sneller gaan dan vorig jaar. Hopelijk wordt er meer ingehaald. De kwalificatie wordt echter het belangrijkste. Het is zaak een sterke zaterdag af te werken, waardoor we in een zo'n goed mogelijke positie voor punten komen."

