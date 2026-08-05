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Fernando Alonso gespot in zijn Lamborghini-hypercar van 5,9 miljoen dollar in Monaco

Fernando Alonso is gespot achter het stuur van zijn zeldzame Lamborghini Sian FKP 37 in Monaco, waarbij de in beperkte oplage gebouwde hybride hypercar een van slechts 63 gebouwde coupés is

Alex Harrington
Bewerkt:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Een korte clip die rondgaat op sociale media toont een donkerblauwe Lamborghini Sian FKP 37 die door de straten van Monaco rijdt met Aston Martin-coureur Fernando Alonso achter het stuur.

De video geeft geen duidelijk beeld van de bestuurder, maar Alonso's eigendom van deze specifieke auto werd eerder dit jaar al bevestigd toen fotografen hem betrapten terwijl hij in en uit het voertuig stapte. De weggeefactie, zoals bij de meeste auto's van de Spanjaard, was de kentekenplaat met zijn racenummer 14.

De beelden zelf zijn kort: de Sian sluit achter een scooter aan bij een zebrapad. De hoekige Y-vormige LED-koplampen en bronzen lichtmetalen velgen zijn onmiskenbaar. Terwijl hij onder een betonnen viaduct doorrijdt, hoor je de uitlaat tot leven komen - een lage huil die scherper wordt met een knal bij het schakelen. Omstanders langs de weg hebben hun telefoons al omhoog voordat de auto de kruising zelfs maar vrij heeft gemaakt.

De Lamborghini Sian FKP 37 was de eerste voorzichtige stap van het Italiaanse merk in hybride technologie toen hij in september 2019 debuteerde op de Frankfurt IAA, en Lamborghini deed dat bepaald niet voorzichtig. In plaats van een conventioneel accupakket vertrouwt het hybridesysteem van de Sian op supercondensatoren in plaats van een conventionele accu, een oplossing die onmiddellijke elektrische vermogensafgifte levert en tegelijk het totale gewicht tot een minimum beperkt. De elektromotor is direct in de versnellingsbak geïntegreerd en levert 34 pk aan de wielen, terwijl een atmosferische 6,5-liter V12 de resterende 785 pk voor zijn rekening neemt. Het gecombineerde vermogen bedraagt 819 pk, met een sprint van 0–100 km/h in 2,8 seconden en een topsnelheid van meer dan 355 km/h.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Lamborghini bouwde slechts 63 coupés en 19 roadsters, waarbij alle exemplaren al waren vergeven voordat de auto zelfs maar publiekelijk werd onthuld. Het aantal van 63 exemplaren was een liefdevolle verwijzing naar 1963, het jaar waarin Lamborghini voor het eerst sportwagens begon te bouwen. Het achtervoegsel FKP 37 eert Ferdinand Karl Piech, de architect van de Volkswagen Group die in 2019 overleed, waarbij 37 verwijst naar zijn geboortejaar. Elke coupé werd afzonderlijk geconfigureerd via Lamborghini's Ad Personam-studio, wat betekent dat er geen twee identiek zijn. Nieuw had de Lamborghini Sian een basisprijs van € 3,3 miljoen, maar tweedehands exemplaren zijn sindsdien aanzienlijk hoger geklommen, met verkoopadvertenties die nu verschijnen rond ongeveer £ 4 miljoen vóór belasting - een bedrag dat neerkomt op circa $ 5,9 miljoen.

 

Alonso's versie voegt zich bij een collectie die volgens een aantal berichten naar schatting £32 miljoen waard is. Recente aanwinsten zijn onder meer een unieke Pagani Zonda Roadster Diamante Verde - gekocht voor ongeveer $11,7 miljoen - een Mercedes CLK GTR (een van slechts 25 straatlegale exemplaren van de GT1-racewagen), en een Aston Martin DBX S die eind 2025 bij zijn huis in Monaco werd afgeleverd, waarover Alonso's oordeel in één woord simpelweg "uitmuntend" was. De Sian neemt zijn plaats in naast een Ferrari F40 en een collectie die rally-iconen, hatchbacks en alles daartussen omvat.

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