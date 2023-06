Alonso genoot van duel met Hamilton: "Kon geen ronde rustig aan doen"

Fernando Alonso klonk na de kwalificatie op het natte Circuit Gilles Villeneuve strijdvaardig. Hij had in de cruciale eerste ronden van Q3 een rondetijd genoteerd waarmee hij van de tweede plaats zou starten. Nico Hülkenberg gooide roet in het eten en sprong naar de tweede plaats, maar een gridstraf vanwege het overschrijden van de deltatijd tijdens de rode vlag in Q3 zorgde ervoor dat Alonso alsnog van de tweede plaats mocht beginnen. De Spanjaard gaf aan dat hij Max Verstappen de hele race onder druk wilde zetten, aangezien de Nederlander met zijn Red Bull RB19 'tot nu toe erg makkelijke zeges' had gepakt.

Met die mentaliteit begon Alonso aan de Grand Prix van Canada, maar dat was wel met een matige start. Hij zag daardoor Lewis Hamilton aan zich voorbij gaan en moest vervolgens George Russell achter zich zien te houden. De Aston Martin-coureur bleef dicht achter Hamilton rijden en sloeg na de safety car-fase, veroorzaakt door Russell, toe richting de laatste chicane. Zo lag de Spanjaard weer tweede, maar het ging in de slotfase niet van harte. Hij moest van zijn team namelijk liften in de remzones. Desondanks was hij snel genoeg om de zevenvoudig wereldkampioen achter zich te houden.

Alonso is er dus niet in geslaagd om Verstappen onder druk te zetten, maar met zijn tweede tweede plaats van het seizoen kan hij niet klagen. Gevraagd of dit resultaat was wat hij verwacht had, antwoordt Alonso: "Waarschijnlijk wel, ja. We hoopten de Red Bull meer onder druk te kunnen zetten, maar we verloren bij de start een positie aan Lewis en toen... Tja, het was een gevecht met de Mercedes en Lewis pushte de hele race. Ik kon geen enkele ronde rustig aan doen. Het was een geweldig gevecht. In het begin had ik wat meer tempo, richting het einde had Lewis een beter tempo. Het was een uitdaging, een zeer veeleisende race. Het waren zeventig kwalificatieronden", blikt hij terug op de strijd met zijn oud-teamgenoot.

Alonso moest van het team dus liften in de slotfase, al was voor hem zelf niet duidelijk waarom dat was. "Ze vertelden me niet waarom", legt Alonso uit. "Misschien was het zodat ik me niet te veel zorgen hoefde te maken, maar ik weet het niet. De auto voelde prima aan, maar ik volgde gewoon de instructies op. Hopelijk betekent het dat we wat meer snelheid hebben." Ook nu sluit Alonso strijdlustig af: "[Hopelijk kunnen we] de volgende keer Max meer onder druk zetten."