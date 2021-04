Alonso nog niet in topvorm: “Veel ruimte voor verbetering”

De Grand Prix van Bahrein was Alonso’s eerste F1-optreden sinds de seizoensafsluiting in Abu Dhabi in 2018. Destijds reed hij nog voor McLaren, maar dit jaar is hij aan een derde periode begonnen bij Renault, dat dit jaar onder de naam Alpine racet. Wie dacht dat Alonso na twee jaar afwezigheid roestig aan de start zou verschijnen op het Bahrain International Circuit, kwam bedrogen uit. In de kwalificatie verraste de Spanjaard met een mooie plek in de top-tien, waarna hij in de race lang meedeed om een puntenfinish. Uiteindelijk noteerde Alonso een uitvalbeurt, nadat een boterhamzakje in een van de brake ducts op de A521 belandde.

Hoewel Alonso sterk voor de dag kwam in Bahrein, vond hij zelf dat er nog een fors aantal verbeterpunten waren te noteren. “Het was fijn. Ik had een aantal goede gevechten. Sommige hadden een goede afloop, anderen niet omdat we juist werden ingehaald. Maar ik moet nog meer snelheid uit mezelf halen, meer vertrouwen vinden en ik moet meer uit de auto en de remmen halen”, analyseerde hij. “Ook moet ik de start beter uitvoeren. Het was niet slecht, maar er is aan mijn kant veel ruimte voor verbetering. Bij de pitstops leverden de jongens geweldig werk, maar mijn positie tijdens de tweede stop was niet goed. Dit zijn kleine dingen en fouten die ik in de test en de eerste race bleef maken, maar hopelijk kan ik in races twee en drie zelf beter presteren.”

Doordat teamgenoot Esteban Ocon buiten de punten eindigde, kan de openingsrace van 2021 gezien worden als een teleurstellende voor Alpine. Of het een reële afspiegeling is van waar het team staat, dat weet Alonso nog niet na één race. “Het is lastig te zeggen. Ik denk dat we verschillende resultaten hebben gezien en dat iedereen gemengde gevoelens heeft, waaronder wijzelf. Soms zien we er beter uit, soms lijken we een kleine achterstand te hebben. We hebben een aantal races nodig om een duidelijker beeld te krijgen, dus laten we het afwachten. Onze taak is om harder te werken en onze eventuele zwakke punten te identificeren, daaraan te werken en tegelijkertijd onze sterke punten te behouden. Het wordt voor iedereen een interessant seizoen.”

Ook offline alles lezen over de terugkeer van Fernando Alonso in de Formule 1? Bestel dan hier het boek 'Formule 1 2021 - Seizoen van de herkansing', dat door de redactie van Motorsport.com is geschreven. Ook de successen van Lewis Hamilton, het Formule 1-debuut van Mick Schumacher en de eerste Nederlandse Grand Prix sinds 1985 komen uitgebreid aan bod.