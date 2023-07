Zijn overstap naar Aston Martin leek een stap terug voor Fernando Alonso, aangezien het Britse team tot vorig jaar vooral in de achterste helft van het middenveld meereed. De Spanjaard liet na twee jaar Alpine achter zich om aan het nieuwe avontuur te beginnen en dat bleek juist een goede zet te zijn. Onlangs sprak Alonso zelfs van 'misschien wel de beste keuze van mijn carrière'. Die keuze werd hem echter wel makkelijker gemaakt, zoals hij in gesprek met het Spaanse AS onthult. Alonso had namelijk voor 2023 geen contract bij Alpine, dat op haar beurt keek naar het promoveren van reservecoureur Oscar Piastri, en had ook nog geen aanbod gekregen van de Franse equipe.

Alonso geeft aan dat hij vorig jaar 'getekend zou hebben' bij Alpine. "Ik was min of meer gelukkig, maar er kwam nooit een aanbod", doet hij uit de doeken. "Ze waren de hele tijd bezig met Piastri, met dat soort dingen. Omdat er uiteindelijk geen aanbod kwam, kwam dit aanbod", doelt hij op Aston Martin. "En het was een geluk voor mijn carrière", maakt hij op subtiele wijze duidelijk dat hij wel tevreden is met zijn overstap naar het team uit Silverstone.

Bij dat team heeft Alonso het dit seizoen duidelijk naar zijn zin. Hij stond dit seizoen al zes keer op het podium, waarbij hij in Monaco en Canada met de tweede plaats in de buurt van zijn 33ste F1-zege kwam. Op 29 juli blaast de tweevoudig wereldkampioen 42 kaarsjes uit, maar aan stoppen lijkt hij nog niet te denken. Hij benadrukt dat een derde titel nog steeds zijn doel is. "Anders zou ik niet racen", stelt de coureur die in 2001 zijn F1-debuut maakte. "Er zitten veel opofferingen achter een Formule 1-seizoen: veel reizen, veel voorbereiding en dat alles met het doel om wereldkampioen te worden. Door ervaring weet je ook dat je in de Formule 1 andere dingen nodig hebt dan je persoonlijke ambitie of je verlangen om dingen te bereiken. Ik zit op een goede plek, op een goed moment, maar ik ben ook niet geobsedeerd. Laten we beginnen, hopelijk, met een overwinning. En dan, of ik de derde titel win of niet, zal afhangen van dingen die buiten mijn bereik liggen."

Sterk en energiek

Toch weet Alonso nog niet zeker of hij nog doorgaat tot aan het nieuwe Formule 1-reglement dat vanaf 2026 van kracht gaat. "Ik heb er natuurlijk over nagedacht, ik heb het er met het team over gehad. Maar we hebben het uitgesteld tot de zomer van 2024", doelt hij op gesprekken over een eventueel langer verblijf. "Als het nu de zomer van volgend jaar was, zou ik ja zeggen. Ik ben geïnteresseerd om te zien wat er in 2025 gebeurt. We krijgen een nieuwe windtunnel bij Aston Martin en er zijn dingen die aantrekkelijk zijn. Ik voel me sterk en energiek. Ik heb geen last van reizen of training, ik heb er zin in. In de twee weken na Silverstone keek ik ernaar uit om in de auto te stappen en te rijden."

"Maar," belicht Alonso een andere zijde, "er zijn momenten, en die heb ik gehad in mijn carrière, dat je een beetje verzadigd bent van het reizen en het racen. Als je een langdurige verbintenis hebt, kan dat zwaar op je drukken. Ik geniet er liever van en als ik het leuk vind, vernieuw ik het elk jaar."