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Alonso geeft eerste oordeel over upgrades Aston Martin F1-auto

De zwaar geüpgradede Aston Martin AMR26 F1-auto levert "wat we verwachtten", zegt Fernando Alonso na de trainingen voor de F1 Grand Prix van Hongarije

Oleg Karpov
Oleg Karpov
Gepubliceerd:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Aston Martin lijkt tevreden te zijn over de prestaties van de geüpgradede AMR26, die het team naar Hongarije meenam. Hoewel Lance Stroll opnieuw een moeilijke dag kende, waarbij een probleem met de ophanging hem niet alleen tijd kostte in VT1, maar hem ook uitsloot van VT2 - omdat het team de auto niet op tijd kon repareren - bleef Fernando Alonso tevreden achter na zijn eerste dag achter het stuur van wat velen de B-spec Aston Martin noemen.

De Spanjaard eindigde als 13e in de eerste vrije training en daarna als 19e in de tweede, waarbij de achterstand op de concurrentie duidelijk kleiner was. Er valt mogelijk nog meer tijd te vinden naarmate het team zijn nieuwe pakket beter leert kennen - maar volgens de tweevoudig F1-wereldkampioen zijn de eerste tekenen bemoedigend.

"Ja, het voelde goed," verklaarde hij na VT2. "Ik denk dat we over het algemeen hadden wat we verwachtten qua cijfers en correlatie, wat uiteraard ook erg bemoedigend is voor de toekomst, voor de auto van volgend jaar en de toekomstige upgrades dit jaar.

"Dus ja, er is uiteraard nog een lange weg te gaan voor ons, omdat we van zo ver achter komen, maar dit is hopelijk de eerste stap van een aantal goede die eraan komen."

Nu verwacht wordt dat Honda na de zomerstop op Zandvoort zijn geüpgradede power unit introduceert, benadrukte Alonso dat het doel voor Aston Martin was om te zien of het in de bochten met de concurrenten kon meekomen.

Bovendien is, zoals teambaas en technisch kopstuk Adrian Newey eerder op vrijdag onthulde, het pakket dat zijn team naar Hongarije heeft meegenomen slechts een eerste stap - met nieuwe onderdelen die op Zandvoort en daarna ook in Baku worden verwacht.

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"Uiteraard moeten we de data verder bestuderen en een beetje naar de overlays kijken," merkte Alonso op. "Maar ik denk niet dat er nu grote verrassingen zijn of een groot tekort in de bochten ten opzichte van de top van de middenmoot, wat uiteraard de eerste van onze ambities is - aan de top van de middenmoot staan.

"En ik denk dat we in de bochten dat soort tempo evenaren, dus we moeten gewoon het werk voortzetten. Uiteraard zijn er nog stappen te zetten aan de chassiskant en ook nog stappen aan de motorkant. Dus, zoals ik zei, dit is de eerste van vele, maar ik denk dat er een positieve sfeer in het team hangt, wetende dat we hebben geleverd wat we verwachtten."

Tijdens VT1 was echter duidelijk dat sommige van de ongewenste problemen van eerder in het seizoen zich opnieuw hadden gemanifesteerd in de vorm van vibraties, maar Alonso zei dat het team die later op de dag onder controle kreeg.

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"Ja, vandaag hadden we wat vibraties op het rechte stuk, vooral in VT1," zei hij. "Ik denk dat de jongens het min of meer hebben opgelost voor VT2, dus ja, er zijn geen zorgen voor morgen."

Of Aston Martin nu kan strijden om Q2 is nog altijd een grote vraag - maar na een groot deel van het seizoen achter Cadillac te hebben doorgebracht, lijkt het in elk geval die kloof te hebben gedicht, zo niet voorbij te zijn gegaan.

"Ze doen zeker mee in de strijd," zei Sergio Perez vrijdagavond. "Ze waren vandaag erg sterk. Het racetempo zag er ook erg sterk uit, dus ik denk dat ze dit weekend moeilijk te verslaan zullen zijn."

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