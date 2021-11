Alonso gaat mede-veteraan Raikkonen missen

Kimi Raikkonen en Fernando Alonso maakten in 2001 gelijktijdig hun debuut in de Formule 1. Het gebeurde tijdens de Grand Prix van Australië waar Raikkonen instapte bij Sauber, Alonso reed die dag in dienst van Minardi. Weinig mensen hadden destijds kunnen bedenken dat beide coureurs zo bepalend zouden zijn in de volgende twee decennia van de Formule 1, iets waar Alonso nog altijd met veel plezier op terugkijkt.

“Wanneer je op zo’n moment je debuut maakt heb je geen idee wat de toekomst gaat brengen”, vertelde hij recent in de F1-podcast Beyond the Grid. "We hadden beide een geweldige tijd in de Formule 1, we hebben allebei een kampioenschap gewonnen en misschien hadden we dat in 2001 niet verwacht. Ik ben blij dat ik zoveel jaar met Kimi heb kunnen delen. Hij is een belangrijk karakter in de Formule 1 en we zullen hem volgend jaar zeker missen.”

Raikkonen doet zich in de paddock altijd voor als een ijskoude gast, die weinig op heeft met de opsmuk van de Formule 1-wereld. Alonso herkent zich in dat beeld, maar weet ook hoe de Fin daarbuiten is. “Hij is heel eerlijk, hij speelt geen spelletjes. Wat je ziet is Kimi. Soms zie je hem gemaskerd, heel koel en niet heel spraakzaam. Er is een andere kant van Kimi die we maar heel zelden zien, hij is niet The Iceman. Het is best een warm persoon, als je hem beter leert kennen. Je moet hem meer zien buiten de racerij, daar zie je de echte Kimi."

"We lachen om de fake F1-wereld"

Alonso en Raikkonen spreken elkaar zeer regelmatig, al is dat vrijwel altijd buiten de Formule 1-bubbel. “Jazeker, we zien elkaar regelmatig op vliegvelden, in restaurants, tijdens feesten, buiten de paddock. Na de races is hij een van de mannen waar je eerlijk mee kunt praten over verschillende onderwerpen, hij is heel rechtdoorzee. Ik deel veel van zijn meningen en gedachten over de Formule 1 en op een bepaalde manier is deze wereld een bubbel, dit is niet het echte leven. We hebben allerlei faciliteiten, we reizen in goede vliegtuigen, we wonen in dure hotels en worden overal bij geholpen. Maar op zondagavond zijn we gewone mensen en soms moeten we lachen als we zien hoe ‘fake’ deze wereld is geworden.”