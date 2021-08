Alonso: "Le Mans te snel en te smal voor Formule 1-race"

Alonso won de 24 uur van Le Mans in 2018 en 2019 met Toyota, maar kwam er afgelopen weekend met een oudere Alpine F1-wagen in actie om een demonstratie te doen. Het Franse merk is met een aangepaste LMP1-wagen actief in het FIA WEC, Alpine is bovendien dit jaar voor het eerst vertegenwoordigd in de Formule 1. Als oud-winnaar bekeek Alonso de wedstrijd met speciale aandacht en vond hij het bijzonder om een F1-wagen over het circuit te sturen.

“Het was heel speciaal”, vertelde Alonso over zijn uitstapje naar Le Mans. “Na twee overwinningen was het sowieso speciaal om weer naar Le Mans te gaan. Maar ook voor Alpine was het een speciale dag omdat we daar present waren met een WEC-wagen, een F1-wagen en een straatauto. Dat was heel mooi, zeker als Franse constructeur op een Frans circuit met al die historie. Het was ook voor het eerst dat er een F1-auto reed op het circuit in Le Mans. Helaas konden we niet een complete ronde pushen om te zien wat de auto deed, het was maar een demo. Maar toch, het was wel emotioneel.”

Meer over Alonso: Alonso lost belofte in en blijft langer in de Formule 1

Wat betreft een snelle ronde in de Formule 1-auto denkt Alonso dat het significant sneller kan dan de poletijd die Kamui Kobayashi afgelopen week produceerde (3.23.9) in de nieuwe Toyota Hypercar. “De simulatie laat zien dat het onder de drie minuten kan”, zei Alonso. “Maar dan moet je de ronde ook nog goed rijden. Dat is niet eenvoudig, zeker niet met een F1-wagen. De lange rechte stukken zijn een beetje ongebruikelijk met onze banden en deze auto. Het vinden van de rempunten is ook lastig omdat de voorbanden blokkeerden. Als je er echt voor gaat is het best nog een opgave. Wat dat betreft vond ik het prima dat het maar een demoronde was.”

Gevraagd of het mogelijk is om ooit een F1-race te houden op het Circuit de la Sarthe, zei Alonso. “Het kan een leuke plek zijn om te racen en ik denk dat het voor de auto niet veel aanpassingen zal kosten om op een circuit als Le Mans te rijden. Onze auto was in de basis afgesteld om een demoronde te doen. Maar ik weet niet hoe het gaat met de veiligheid op die snelheid. Het circuit zal wel op bepaalde vlakken veranderd moeten worden omdat het simpelweg te snel en te smal is. Mogelijk moeten er wat zaken veranderd worden die niet gewoon zijn voor de F1-wereld.”

De donderdag in Spa-Francorchamps besproken in een nieuwe F1-update: