De Alpine A521 heeft dit seizoen al vaker aangetoond dat hij over één ronde behoorlijk snel is, maar in de races vallen Fernando Alonso en Esteban Ocon vaak terug in de rangorde. De resultaten zijn echter dermate wisselvallig dat het team maar moeilijk kan ontdekken wat het exacte probleem is.

Volgens Alonso heeft het team wel een paar ideeën over wat de oorzaak is van de problemen met het managen van de banden, maar blijft het een complexe speurtocht: “We hebben wel een paar theorieën en we onderzoeken natuurlijk na elke race wat er gebeurt”, vertelt de tweevoudig wereldkampioen. “Maar er is geen duidelijke trend te zien in de races waar we wel een goed resultaat scoorden. In Portimão bijvoorbeeld hadden we minder degradatie dan de rest. We hadden een hele goede snelheid en haalden daardoor in de laatste paar ronden als een malle andere auto’s in. Dat vertelt ons dus niets over wat er gaande is.”

“Elk weekend lijkt de situatie weer te veranderen, dus we tasten een beetje in het duister voor deze race. Maar de vrijdag hier [in Frankrijk] zag er oké uit, dus we zullen zien waartoe we in staat zijn.”

Alonso mikt op puntenfinish

Alonso heeft zich als negende gekwalificeerd voor de Franse Grand Prix en hoopt wat punten over te houden aan de thuisrace van Alpine. Een herhaling van zijn zesde plek in Baku twee weken geleden zit er volgens de Spanjaard echter niet in: "Een flinke lading punten wordt een uitdaging”, geeft de Spanjaard toe. “Om ons heen staan er ook een hoop competitieve mensen: de twee McLarens, de twee Ferrari’s en Gasly. Dan zijn er ook nog de mannen die met een vrije bandenkeuze vanaf P11 starten. Ben ik optimistisch? Ja. Maar ik ben ook realistisch over onze kansen om een flink aantal punten te scoren. Ik denk dat een paar punten wel mogelijk zijn, maar als de race normaal verloopt zullen het er niet zo veel zijn.”

“We weten dat er een paar auto’s en coureurs zijn die sterker dan ons zijn over één rondje, maar ook in de race. Ferrari bijvoorbeeld, de laatste twee races stonden ze nog op pole-position en nu starten ze vlak voor onze neus", vult Alonso aan. "Denken we dat we ze kunnen verslaan? Hopelijk. Maar de laatste twee races hadden ze pole, dus ik weet niet zeker of we echt in dezelfde klasse opereren op dit moment. We zullen zien wat we kunnen doen.”