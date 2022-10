Alonso: FIA schept gevaarlijk precedent als mijn tijdstraf blijft staan

Fernando Alonso leek in Austin voor een huzarenstukje te tekenen. De Spanjaard moest letterlijk een stukje op twee wielen afleggen na een gevaarlijke actie van Lance Stroll. De Aston Martin-coureur verdedigde nogal onbeholpen met zijn stuurbeweging naar links, al wil Alonso hem niet al te hard aanpakken. Het heeft alles te maken met de aanstaande overstap van Alonso, die volgend jaar teamgenoot van Stroll is. In Texas was de Spanjaard opvallend mild en ook nu spaart hij Stroll junior. "Ik vind de straf voor Lance nogal zwaar", duidt Alonso op drie plaatsen gridstraf. "Het was vooral ongelukkig. Ik moest heel lang in zijn slipstream blijven omdat DRS nog niet was ingeschakeld. Daarna gingen we allebei op min of meer hetzelfde moment naar links, het was een ongelukkig moment in de race."

Alonso kon zijn weg wonder boven wonder vervolgen en zou zelfs als zevende over de meet komen. Het leek een fraaie beloning voor zijn inhaaljacht, maar een protest van Haas en een daaropvolgend besluit van de stewards besloten anders. Haas was weliswaar 28 minuten te laat met het ingediende protest, maar de stewards achtten het toch valide. De FIA-stewards vielen de eigen wedstrijdleider Niels Wittich hard aan in het verdict vanwege het uitblijven van de zogenaamde meatball-vlag. Doordat Alonso's spiegel langdurig los bungelde en hij uiteindelijk met één spiegel verder reed, vonden de stewards de auto 'niet op ieder moment veilig' en volgde er een straf van dertig seconden.

Tegen de tijdstraf an sich valt geen protest aan te tekenen, maar wel tegen de procedure. "Ik ben heel optimistisch en denk dat ik de zevende plek terugkrijg. We kunnen geen protest tegen de tijdstraf aantekenen, zo staat dat nou eenmaal in het reglement. Maar we kunnen wel de procedure aanvechten. Ten eerste was Haas te laat met het protest en ook vanuit de FIA zijn er nog meerdere dingen aan te wijzen. Ik heb bijvoorbeeld geen meatball-vlag gekregen, dus de wedstrijdleider vond het goed. Daar komt bij dat er in parc fermé ook geen enkel probleem is geweest, de auto is gewoon door de scrutineering gekomen. Daardoor heb ik goede hoop op een positieve uitkomst voor ons."

Als die positieve uitkomst er niet komt, creëert de FIA volgens Alonso een gevaarlijk precedent. "Als ze dit niet terugdraaien, dan moet vijftig, zestig of misschien wel zeventig procent van de auto's eerder opgeven als er een aerodynamisch onderdeel loshangt. Ook wat betreft het protest van Haas zou dit iets openen waar je helemaal niet naartoe moet willen. Want als twintig minuten te laat een protest indienen blijkbaar nog prima is, is een maand te laat dan ook goed? We kunnen het onszelf niet veroorloven om die kant op te gaan. Dit is een belangrijke dag voor onze sport."

Video: Alonso en Stroll raken elkaar in Austin