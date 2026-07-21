Alonso: F1-toekomst hangt af van regels, niet van prestaties Aston Martin

Fernando Alonso houdt vol dat zijn toekomst in de Formule 1 niet zal afhangen van de prestaties van Aston Martin gedurende de rest van 2026, maar van de vraag of hij plezier kan beleven aan het rijden met de huidige hybride auto's.

De toekomst van de Spanjaard is de afgelopen maanden een belangrijk gespreksonderwerp geworden, aangezien zijn contract met de formatie uit Silverstone aan het einde van het jaar afloopt.

Aston Martin rekent op een grote upgrade tijdens de GP van Hongarije van dit weekend om hem te overtuigen aan boord te blijven, na een rampzalige start van de nieuwe reglementencyclus met een te zware en onbetrouwbare package.

Alonso had in Barcelona al duidelijk gemaakt dat de geüpdatete auto geen beslissende factor in zijn plannen zou zijn, waarbij hij benadrukte dat de twee los van elkaar stonden.

Sprekend op Spa herhaalde de tweevoudig wereldkampioen die opmerkingen met klem, waarbij hij onthulde dat zijn beslissing in plaats daarvan zou afhangen van de vraag of F1 de huidige auto's leuker kan maken om mee te rijden, terwijl hij afweegt om na zijn 45ste verjaardag door te racen.

Gevraagd hoe cruciaal Aston's B-spec-auto zou zijn voor zijn toekomst in F1, antwoordde Alonso: “Niets, want mijn beslissing gaat niet over de prestaties van dit jaar.

“Dit jaar zijn we op de verkeerde voet begonnen en ik kan mijn beslissing voor volgend jaar niet baseren op prestaties die niet realistisch zijn. Ik denk dat dit niet het ware potentieel van het team is. Ik denk dat het veel hoger ligt dan wat we zien.

“Ik denk dat mijn beslissing voor volgend jaar meer over de regels gaat. Met deze auto's rijden op plekken als Spa vandaag of Silverstone tijdens de vorige race is niet waar ik van droom voor mijn toekomst. Dus we zullen zien.”

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Alonso gaf toe dat hij had gehoopt dat Aston Martin in 2026 meteen goed uit de startblokken zou komen, nadat eigenaar Lawrence Stroll fors had geïnvesteerd om te profiteren van de nieuwe reglementencyclus.

Naast de bouw van een grotere fabriek in de motorsportvallei van het VK had Aston Adrian Newey aangetrokken om de technische afdeling te leiden en Honda vastgelegd als fabriekspartner voor de motoren.

Nadat duidelijk werd dat de AMR26 ver van het tempo verwijderd was, besloot het team kleinere updates over te slaan ten gunste van het werken aan wat in wezen als een B-spec-auto kan worden omschreven.

Alonso zei dat hij “teleurgesteld” was over de slechte start van Aston Martin aan de campagne, maar hoopt dat het weekend in Hongarije een keerpunt voor de formatie kan betekenen.

“Moeilijk. We hadden hoge verwachtingen van deze set reglementen en van Adrian's komst naar het team, en Honda en dat soort dingen,” zei hij. “Dus de verwachtingen waren heel hoog en we hebben niet aan de verwachtingen voldaan.

“Het was niet moeilijk; het was gewoon teleurstellend om de auto op een vrijdag in Barcelona te zien. Maar tegelijkertijd heeft iedereen in het team dat als een uitdaging opgevat, en ze willen het laten gebeuren.

“Ze komen terug en hopelijk wordt Budapest de eerste stap richting die prestaties; om terug te komen en hopelijk de juiste richting binnen het team.”