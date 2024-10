Alonso: F1-teams vergelijkbaar, maar Aston Martin is uniek

Als oudste coureur van het veld heeft Fernando Alonso ook de meeste F1-ervaring van het veld. De tweevoudig F1-kampioen is bezig aan zijn 21ste seizoen in de koningsklasse van de sport en heeft voor Minardi, Renault, McLaren, Ferrari en Alpine gereden. Nu is de inmiddels 43-jarige Alonso verbonden aan Aston Martin, waar hij tot en met 2026 over een F1-zitje beschikt. Volgens de Spanjaard werken de teams in de Formule 1 op vrijwel identieke wijze. "Formule 1-teams werken altijd op een manier waarbij perfectie wordt nagestreefd", legt Alonso uit bij een sponsorevenement. "Er is nooit een dag dat ze blij zijn. Zelfs een winnend team probeert voor de volgende race nog extra performance te vinden."

Voor Alonso is die mentaliteit en het niveau in de Formule 1 'zeer inspirerend'. "Maar ze werken er allemaal naartoe en dat is naar mijn mening niet heel erg veranderd bij de teams waar ik in het verleden heb gewerkt." Volgens de Aston Martin-coureur speelt ervaring en leeftijd daarin ook een rol. "Ik was niet hetzelfde toen ik twintig was en bij Renault zat", verklaart hij. "Ik zag de dingen anders toen ik dertig was en bij Ferrari zat. En nu zie ik die dingen niet meer nu ik veertig ben en bij Aston Martin zit. Hoe ouder je wordt, hoe meer je je bewust bent van sommige zaken."

Ondanks dat er dus in die zin weinig verschillen zitten tussen de F1-teams, ziet Alonso bij zijn huidige werkgever wel iets unieks. "Aston Martin is het meest vastberaden team waar ik in mijn carrière voor gereden heb", stelt hij. "De toewijding van het team en de visie van onze leider Lawrence Stroll is iets wat ik nog nooit heb gezien. En waarschijnlijk zijn de resultaten die Aston Martin heeft behaald in de drie jaar dat Aston Martin bestaat ongekend in de sport, met bijvoorbeeld acht podiumplaatsen vorig jaar. En nu ook nog eens met de komst van Adrian Newey. Ik zou dus zeggen dat alle teams zeer vergelijkbaar zijn, maar Aston Martin is waarschijnlijk het team van de toekomst, want het dingen doet en partners heeft die ik in geen enkel ander team in mijn carrière heb meegemaakt."