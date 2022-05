Alonso geeft F1-stewards veeg uit de pan: “Zeer onprofessioneel”

Alpine F1-coureur Fernando Alonso kwam in de Grand Prix van Miami keurig als achtste over de streep. De Spanjaard moest een plekje inleveren vanwege een tijdstraf van vijf seconden na zijn aanrijding met Pierre Gasly. Na de race kreeg hij nog eenzelfde straf opgelegd, waardoor Alonso terugzakte tot de elfde plaats. De voormalig wereldkampioen zou in de voorlaatste ronde te veel tijd gewonnen hebben door de baan af te snijden. Hij stelde zelf direct van zijn gas gegaan te zijn om de gewonnen tijd weer terug te geven, maar de wedstrijdleiding dacht daar anders over. Dat schoot in het verkeerde keelgat bij Alpine, en ook Alonso heeft nu zijn ongenoegen geuit.

In de persconferentie in Barcelona werd Alonso gevraagd naar zijn tweede straf in Miami. De tweevoudig wereldkampioen stak zijn ongenoegen niet onder stoelen of banken: “Nou, het was onterecht. Wij vonden het zeer onterecht. Het was gewoon incompetentie van de stewards. Ze waren niet al te professioneel in Miami. Ik miste één bocht en gaf in diezelfde ronde tijd terug. Zij namen een beslissing zonder enig bewijs op te vragen. Na de race leverden we al het bewijs en alle data aan om te laten zien dat we de gewonnen tijd teruggegeven hebben. Op dat moment waren ze al aan het inpakken. Ze waren niet eens meer in hun kamer. We toonden de data en ze zeiden ‘Geef ons vijf minuten’. Waarschijnlijk konden ze geen kant op omdat ze de straf al hadden uitgedeeld en niet wisten hoe ze het ongedaan moesten maken. Het was dus echt heel erg slecht. Het is gebeurd, maar zoiets hoort niet thuis in de Formule 1, met professionals en de standaarden die de F1 nu heeft.”

Nieuwe F1-wedstrijdleiding heeft niet geholpen

De FIA heeft na de controversiële Formule 1-finale in Abu Dhabi 2021 de structuur van de wedstrijdleiding aangepast. Echt veel geholpen heeft dat niet, concludeert Alonso: “We hebben al een paar dingen gezien die flink verbeterd moeten worden. Je moet enige kennis van racen hebben voordat je wedstrijdleider wordt. En ik denk niet dat die kennis op dit moment aanwezig is. In Miami had je de incidenten met Carlos en Esteban. We maakten ons hard voor tec-pro barriers daar, of een bandenstapel. Maar niemand deed wat. Als je die kennis van de racerij niet hebt, dan is het lastig om een gesprek te voeren.”