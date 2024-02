Alonso over F1-rijdersmarkt: "In goede positie om te onderhandelen"

De rijdersmarkt voor het Formule 1-seizoen 2025 is deze winter behoorlijk opgeschud door de aankondiging dat Lewis Hamilton naar Ferrari verkast. Met dertien coureurs die geen contract hebben voor volgend jaar beloven er nog meer transfers aan te komen. Het verbaast Fernando Alonso in ieder geval hoe snel het zogenaamde silly season op gang is gekomen. "Het was een verrassing. Ik verwachtte wel wat actie rond de zomer, maar het is heel vroeg begonnen. Er is her en der wat gelekt. Waarschijnlijk moesten ze [Mercedes en Ferrari] het eerder aankondigen dan verwacht. Sindsdien is er zeker meer actie", verklaart de tweevoudig wereldkampioen.

Alonso is een van de dertien coureurs wiens contract aan het einde van 2024 afloopt. Hij heeft zich begin 2023 bij zijn huidige werkgever Aston Martin gevoegd. Maar in plaats van zijn toewijding aan het team publiekelijk uit te spreken, heeft hij ervoor gekozen om vooral te spreken over zijn beste fitnessresultaten in aanloop naar het seizoen, zijn marketingwaarde en het feit dat hij de enige van de drie F1-kampioenen op de grid is die nog geen contract heeft voor 2025. De geruchten dat hij nadrukkelijk in beeld is als vervanger van Hamilton bij Mercedes blijven hierdoor aanhouden. Tegelijkertijd lijkt ook toptalent Andrea Kimi Antonelli, een product van Mercedes' opleidingstraject en aanstaand Formule 2-debutant, een van de kanshebbers op het zitje bij de Zilverpijlen.

De ontwikkelingen op de rijdersmarkt krijgen momenteel echter geen prioriteit van Alonso, die vooral bezig is met de eerste races van het F1-seizoen 2024. "In mijn geval is het heel interessant, want ik denk dat ik in een goede positie zit om te onderhandelen. Maar ik wil in ieder geval de eerste races rijden zonder er te veel aan te denken", verklaart de 42-jarige coureur uit Oviedo. "Ik wil de focus eerst op mezelf hebben tijdens het nieuwe seizoen, dat het langste ooit wordt in de Formule 1. Ik wil mijn reisschema ietwat aanpassen, zodat het dit jaar heel efficiënt verloopt en ik veel energie heb tijdens de races aan het einde van het jaar. De dingen waar ik me nu op richt, hebben niet zozeer met volgend jaar te maken."