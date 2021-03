Alonso erkent: “Nog niet 100 procent op snelheid”

De ervaren Spanjaard keert dit seizoen na een afwezigheid van twee jaar terug op de Formule 1-grid. De afgelopen jaren zat Alonso zeker niet stil: hij won de 24 uur van Le Mans met Toyota en de 24 uur van Daytona aan de zijde van Renger van der Zande. Daarnaast keerde hij terug in de Indy 500 en haalde de finish in de Dakar Rally. In 2021 gaat hij zijn geluk weer beproeven in de koningsklasse van de autosport, als teamgenoot van Esteban Ocon bij Alpine.

In Bahrein erkende de tweevoudig wereldkampioen dat hij zich nog niet volledig op zijn gemak voelt in de wagen en binnen het team: “Dat heeft altijd tijd nodig. Ik ben nog niet 100 procent op snelheid”, aldus de Spanjaard. “Ik denk dat dat voor veel rijders geldt. Een aantal van hen zal zich moeten aanpassen aan de nieuwe aero-regels of de banden. Je voelt je na vier, vijf of zes races altijd al een stuk prettiger in de auto. Voor mij is dat niet anders. Ik ben tevreden met waar we nu staan maar na een paar races zal ik me comfortabeler voelen in de cockpit. We voeren nog wat kleine aanpassingen door aan het stoeltje om de zitpositie te verbeteren. Dat zijn dingen waarmee we continu bezig zijn.”

Op de vraag of hij op hetzelfde niveau kan presteren als toen hij eind 2018 de sport verliet, antwoordde Alonso: “Er zijn geen garanties. Je moet gewoon zelfvertrouwen hebben en proberen neer te zetten wat het team van je verwacht. Er zijn geen garanties dat ik net zo presteer als in 2018, maar ik hoop het wel. Toen ik besloot terug te keren concentreerde ik me voornamelijk op de voorbereiding. Niet alleen fysiek, maar ook technisch door in het tweede deel van het seizoen veel bij het team te zijn. Zo probeerde ik weer op niveau te komen qua F1-taalgebruik, dat is wat technischer dan in andere klassen.”

