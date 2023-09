Alonso gaat F1-race Monza niet vergeten: Hele zware race

Waar Aston Martin-coureur Fernando Alonso de eerste dertien races meerdere keren dankzij goede resultaten volop in de schijnwerpers kwam, reed hij tijdens de Italiaanse Grand Prix relatief anoniem rond en noteerde een matige negende plek. Nu was het voor de Spanjaard ook moeilijk om met de AMR23 goede resultaten te boeken. Men wist voorafgaand aan het weekend al dat het lastig zou worden om diep in de punten te eindigen.

"Natuurlijk kunnen we veel leren van deze race", verklaart Alonso na afloop van de race. "We waren niet competitief. Het is onze hoofdfocus om te begrijpen wat we in de toekomst nodig hebben op dit soort circuits en ook voor wat we volgend jaar hier moeten doen." Over de race an sich kan de Spanjaard niet zoveel zeggen: "We waren vanaf het begin te langzaam en we konden niet voor meer vechten dan de negende plek. Dus we nemen deze punten mee en hopelijk leren we ook nog wat." Het voelde voor de winnaar van 32-voudig Grand Prix-winnaar frustrerend om in de AMR23 niet meer te halen dan een negende plek. "Het was mentaal en fysiek met deze auto een hele zware race. Er was weinig grip, dus het was een van de zwaarste races van dit jaar."

"Het was een anonieme race", verklaart de uit Oviedo afkomstige rijder. "Niemand zal deze herinneren, maar ik doe dat wel. Het was gewoon een hele zware race. Maar zoals ik al zei, ik hoop dat we leren van de data van deze race zodat we de volgende keer op zo'n soort circuit beter voor de dag komen." Over wat er volgens hem mis ging in Monza is de 42-jarige Spanjaard duidelijk: "Ik denk dat de effectiviteit van de auto op dit soort circuits waar low drag belangrijk is niet zo groot is als we zelf dachten. Dat lijkt onze zwakke plek te zijn en dat weten we. We moeten het beter gaan doen en dat weten we."

Wel gemaximaliseerd

Na alle negativiteit kon Alonso ook nog een positief puntje van de race noemen: "We doen elke zondag ons werk. We halen het maximale uit het pakket, soms is dat de negende plaats zoals hier en soms is dat tweede zoals vorige week [op Zandvoort]. We maken geen fouten, de strategie en de pitstops zijn goed. Concurrenten maken die wel, zoals ze die aan het begin van het seizoen ook al maakten. Daarom hadden we een voorsprong in het constructeurskampioenschap opgebouwd." In dat kampioenschap is Aston Martin met Ferrari, Mercedes en langzamerhand ook McLaren verwikkeld in een strijd om de tweede plek. "Het komt allemaal steeds dichter bij elkaar, Ferrari is ons na dit resultaat ook voorbijgestreefd. Nu moeten we proberen terug te slaan in Singapore", eindigt Alonso.