Alonso: F1 moet bij extreme hitte overwegen race uit te stellen

"Het kwam eerlijk gezegd als een verrassing, want het was niet zo slecht in de vrije training", zei Fernando Alonso over de hitte in de Grand Prix van Qatar. "Misschien stond er toen wat wind en misten we die ventilatie. Het was extreem", vat de Aston Martin-coureur de vermoeiende race samen. "We moeten kijken naar een oplossing voor de toekomst, dat we in extreme omstandigheden kunnen afspreken dat we de start uitstellen of wat dan ook."

Waar het op vrijdag en zaterdag ondanks de hitte nog wel te doen was, waren de meeste coureurs na de Grand Prix op zondag gesloopt na 57 ronden racen. Het was 31 graden, maar in tegenstelling tot de vrijdag en zaterdag stond er amper wind en was de luchtvochtigheid flink gestegen. Het resulteerde in meerdere coureurs die bijna flauwvielen terwijl Logan Sargeant zelfs tijdens de race besloot dat hij niet meer door kon vanwege de hitte.

De FIA heeft maandag laten weten dat er een onderzoek komt naar de omstandigheden. "Hoewel het topatleten zijn, mogen we van hen niet verwachten dat ze deelnemen aan wedstrijden onder omstandigheden die hun gezondheid of veiligheid in gevaar kunnen brengen", liet het bestuursorgaan weten. Volgend jaar vindt de Grand Prix van Qatar op 1 december plaats. Dan zouden de temperaturen al een stuk lager moeten liggen dan nu het geval was.

Alfa Romeo-coureur Valtteri Bottas merkte op dat de GP van Qatar in 2021, die in november verreden werd, inderdaad al beter te doen was. "Het was een groot verschil", zei de Fin. "Zelfs al is het maar drie graden [verschil]. Wanneer het in de auto warmer wordt dan je lichaamstemperatuur, dan is dat geen goed nieuws. Was het heter geweest dan dit, dan zou het niet meer veilig zijn geweest." Of er een limiet moet zijn voor wat acceptabel is voor een race? "Dat zou er moeten zijn. Natuurlijk heeft elke coureur geprobeerd om de race uit te rijden en je gaat niet stoppen als je nog kunt rijden. Maar op een gegeven moment wordt het ongezond en riskant. Heter dan dit zou ik het niet maken."

Zeer veeleisend

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur is het ermee eens dat de omstandigheden voor de Grand Prix van Qatar op de limiet zaten. Hij is van mening dat de Formule 1 in zijn algemeen moet kijken naar wat er is gebeurd. "Wanneer coureurs stoppen omdat zij niet meer in staat zijn om door te gaan, dan zit je dicht bij de limiet. Ze hebben de helderheid om te stoppen, maar ze kunnen ook crashen. Dat betekent dat we goed moeten opletten. Ik denk dat we dit weekend heel erg in de buurt van de limiet zaten, of er zelfs over", oordeelt de Fransman. "Maar volgend jaar rijden we hier in december, dat is een enorm verschil qua temperatuur en luchtvochtigheid."

Wat het volgens Vasseur nog uitdagender maakte, was dat de coureurs naast de temperatuur en luchtvochtigheid ook amper tijd hadden om op adem te komen met zestien bochten die snel achter elkaar volgden. "Het is zeer veeleisend om constant op hoge snelheden door bochten te gaan", legt de Ferrari-teambaas uit. "Voor hen was het echt extreem. Ik wil niet zeggen of het te veel was of niet, maar het was echt extreem. Waarschijnlijk te veel van het goede. Daar moeten we aandacht aan besteden."

Volgens Vasseur zou de race hoe dan ook uitdagend zijn geweest voor coureurs, ongeacht de maximale stintlengte van achttien ronden. Deze was ingevoerd na zorgen bij bandenleverancier Pirelli en de FIA. Daardoor moesten coureurs verplicht drie pitstops maken, waardoor de stints minder lang duurden en de banden dus meer gebruikt konden worden. "Op papier was het een eenstopper, zonder beperkingen. In deze situatie push je meer, wetende dat je vier stints rijdt en drie pitstops maakt. Maar zelfs met de eenstopper zou het zwaar zijn geweest. Uiteindelijk is er niks gebeurd en dat is goed, maar het gebeurt niet zo vaak dat een coureur niet in staat is om de race uit te rijden."