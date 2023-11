Alonso: "F1-auto's zijn niet gemaakt voor stratencircuits"

De Formule 1 heeft de afgelopen jaren steeds meer interesse gekregen van locaties om een Grand Prix te organiseren, maar dat zijn vaak steden geweest waar dan een stratenrace wordt verreden. Zodoende zijn steeds meer traditionele circuits van de kalender verdwenen terwijl andere traditionele circuits onder druk staan. Na de Grand Prix van Las Vegas, stratencircuit nummer acht van het seizoen 2023, roept Fernando Alonso de Formule 1 op om te zoeken naar een balans tussen stratencircuits en traditionele circuits.

"We hebben een goede balans nodig", stelt Alonso. "Deze week hebben alle coureurs gezegd dat het niet zo leuk is om op dit soort circuits te rijden met dit soort snelheden van zo'n 360 kilometer per uur, geen grip, geen zicht, hels gestuiter en dat soort zaken. Ik weet dat het er van buitenaf misschien goed uitziet, maar deze auto's zijn niet gemaakt om met 80 kilometer per uur door bochten te gaan. Deze auto's zijn gemaakt om op Suzuka, Barcelona en Silverstone te rijden en het maximale uit de Formule 1 te halen. We moeten dus een balans vinden in het kampioenschap en de kalender. Dat is ook wat we doen, maar dit is niet de enige manier", doelt hij op het toevoegen van meer stratencircuits als Las Vegas. "We moeten ook wat traditionele races behouden, waar de Formule 1-auto's kunnen schitteren."

Over het stratencircuit van Las Vegas was Alonso wel te spreken. "Het was prima. Het enige was het gripniveau, zoals we al hebben aangekaart. Het was extreem laag. Ik weet dat het voor iedereen hetzelfde is, maar op een stratencircuit moeten we soms ook de gevarenfactor meewegen." Als voorbeeld haalt de Spaanse Aston Martin-coureur de crash van Lando Norris aan. De Brit verloor plots de controle en knalde hard tegen de muur. Na een bezoek aan het ziekenhuis bleek hij in orde, maar de oorzaak leidde wel tot zorgen. Teambaas Andrea Stella legde namelijk uit dat die crash het gevolg was van koude banden en een hobbel op de baan, waar de Brit dan net verkeerd overheen reed. "Ik weet niet of het op zichzelf of met iemand anders was, maar het leek alsof we op een half droge/half natte baan reden. Op een stratencircuit is dat een klein beetje vreemd."

Ondanks een spin in bocht 1 slaagde Alonso erin om als negende over de streep te komen en twee punten te pakken. Vanuit de cockpit had hij het idee dat de lay-out van het circuit tot een goede race leidde. "Het was leuk vanuit de cockpit. Ik weet niet hoe het er van buitenaf uitzag, maar er waren een paar mooie gevechten. Zoals ik al zei zetten het gripniveau en de temperatuur de banden onder enorm veel druk en er was veel graining. Misschien kunnen we volgend jaar dus zaken beter aanpakken omdat we leren van dit seizoen. Maar de race was goed. Goed georganiseerd, al waren sommige starttijden een klein beetje laat voor de monteurs, voor jullie, de media, de coureurs, voor iedereen. Maar ik denk dat het volgend jaar veel beter wordt. Dat was ook in Miami het geval, een enorm verschil tussen het eerste en tweede jaar. Er zijn dingen die beter kunnen, maar over het algemeen was het een mooi evenement."

Video: Fernando Alonso spint bij de start van GP Las Vegas